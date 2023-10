“Hicieron muy bien en recuperarlo”: Christian Vieri aplaude el retorno de Alexis Sánchez al Inter de Milán

Alexis Sánchez ingresó a los 73′ en la victoria del Inter de Milán por la cuenta mínima frente a Benfica, por la segunda fecha de la Champions League. El tocopillano volvió a sumar minutos, en su vuelta a los encuentros tras los problemas físicos que lo aquejaron durante las últimas semanas.

En el duelo válido por la Champios League, el artillero histórico de la Roja se contagió del gran nivel de su equipo en el final. Se mostró por todo el frente, creó peligro ante el aturdido cuadro luso, ganó la línea de fondo y dejó solo a Lautaro Martínez contra la línea. El Toro, sin embargo, estuvo poco fino y no pudo concretar.

Lo cierto es que Alexis Sánchez empieza a transformarse en una pieza importante en el cuadro lombardo. Más cuando el delantero Marko Arnautovic estará dos meses de baja por lesión. Ayer, Inzaghi avisó que Thuram también presentó dolencias musculares que lo podrían sacar del equipo. Frente a tal escenario, el Niño Maravilla gana espacio para posicionarse junto al inamovible Lautaro Martínez.

Christian Vieri, exdelantero de Internazionale entre 1999 y 2005, habló en su famoso canal de Twitch “Bobo TV” y alabó al delantero que lucha por un puesto en ataque del conjunto nerazzurro.

“Hicieron muy bien en recuperarlo”, comenzó diciendo el italiano. “Ahora no está Arnautovic y se quedan un poco cortos. El resto tiene que marcar porque Lautaro Martínez no siempre puede marcar. Sánchez tiene que recuperarse para durar 90 minutos y luego marcar la diferencia”, cerró.

La palabra de Inzaghi

Este martes, Simone Inzaghi no ocultó su alegría por la victoria frente a Benfica. “La primera parte fue equilibrada y tuvimos un par de oportunidades en las que pudimos haber estado más lúcidos. En la segunda parte aumentamos la intensidad y los chicos estuvieron sensacionales. Ganamos un partido y lo merecíamos contra un adversario de valor absoluto”, reconoció el técnico de los lombardos.

“Estuvimos bien a pesar de los postes, los largueros y el portero Trubin. Nos mantuvimos claros, a pesar de que sucedieron cosas en las que podríamos haber tenido más suerte o mejor”, afirmó Inzaghino.

De la misma manera, el exentrenador de la Lazio reconoció la importancia del triunfo ante un cuadro con una jerarquía importante, al que eliminaron en los cuartos del final de la Champions anterior.

“No olvidemos que jugamos contra el Benfica, que es un equipo de grandes campeones, que se encontró con un Inter que merecía largamente la victoria”, explicó el DT de los nerazzurri.

Pero no todo fue celebraciones. A pesar de tener un plantel largo, el club no ha podido contar con jugadores como el colombiano Juan Guillermo Cuadrado o el austríaco Marko Arnautovic.

Aunque la lista no termina. En el duelo ante los lisboetas, el atacante francés Marcus Thuram sufrió una lesión muscular, de la cual aún no se conoce su cuantía. Otra variable que podría dar más opciones al chileno.

“Thuram se me acercó y me dijo que le dolía la pantorrilla. Vi que tenía una bolsa de hielo, esperemos que no sea nada. Los médicos son bastante optimistas, pero hay que esperar”, reconoció Inzaghi.