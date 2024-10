Hincha de Coquimbo protagoniza una fuerte discusión con Glaby y amenaza al Mono Sánchez: “Dile que lo vamos a ir a buscar”

Coquimbo Unido igualó sin goles ante Universidad de Chile, en un duelo válido por la semifinal de ida de la Copa Chile. Los piratas tuvieron las más claras, pero no lograron traducirlas en el marcador. Ahora, deberán visitar el Nacional para superar la llave.

El resultado pareció no dejar conforme a los hinchas locales que llegaron al estadio Francisco Sánchez Rumoroso. De hecho, un fanático se enfrascó en una fuerte discusión con Dylan Glaby, volante coquimbano.

El forofo le recriminó que los futbolistas piratas no se fueron a despedir de la parcialidad. “Hermano, fueron cuatro a despedirse de nosotros, vean los videos, loco. Empataron con la U, no ganaron, ¿por qué no van a despedirse de nosotros?”, señaló el hincha, en un registro que rápidamente se masificó a través de las redes sociales.

El fanático continuó con sus descargos y cargó directamente contra el portero Diego Sánchez, capitán de Coquimbo Unido. “Dile al Mono Sánchez que lo vamos a ir a buscar. Es un mar... cul…, que no fue a despedirse de nosotros”, indicó, notoriamente molesto.

La fuerte discusión de Glaby y un hincha de Coquimbo

El registro audiovisual de la discusión entre el fanático y Glaby duró cerca de un minuto. “¿Qué hue… se creen?, dile a los hueo…, dile”, le recriminó al volante.

“Pero dile a los hueo…”, insistió el hincha. “Dile que nosotros valemos más que ellos. Ustedes juegan porque Coquimbo Unido les paga. ¿Y por qué no se van a despedir de nosotros?, ¿qué les pasa?”, añadió.

El forofo también cuestionó la deslucida segunda rueda que ha hecho el conjunto pirata, ya que pasaron de pelear el liderato a ubicarse en la octava posición de la tabla. “No han ganado en diez partidos y no van a despedirse de nosotros, qué hue... se creen. Llevamos cualquier años viendo a Coquimbo y ustedes no mojan la camiseta”, cerró el hincha.

El último triunfo de Coquimbo por el Campeonato Nacional fue el 20 de julio, es decir, hace casi tres meses. En dicha instancia vencieron por la mínima a Ñublense. Tras esa victoria acumulan once encuentros sin sumar de a tres. En total, son siete derrotas y cuatro empates. Eso sí, entre medio lograron vencer en dos oportunidades a Iquique para clasificar a la semifinal de la Copa Chile.