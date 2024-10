La U rescata un empate ante Coquimbo en la Copa Chile: los azules juegan en honor a su masoterapeuta fallecido

Universidad de Chile aspira al doblete en el fútbol local. Por un lado, está en la pelea por el título del Campeonato Nacional palmo a palmo con Colo Colo. Y en un carril paralelo asoma la Copa Chile. En el certamen federativo, el cuadro laico empató sin goles con Coquimbo Unido por el duelo de ida de las semifinales nacionales. El partido se disputó con normalidad, pese a la tragedia que enlutó al cuadro estudiantil este mismo miércoles.

En horas de la mañana se conoció el fallecimiento de Lorenzo Prieto, el masoterapeuta de la U. El colaborador del primer equipo, de 78 años, sufrió un infarto mientras trotaba en La Serena, donde estaba concentrado el plantel para el juego ante los aurinegros. De manera lógica, por la naturaleza del suceso y el evidente impacto de la noticia en las huestes azules, se podía pensar en la suspensión del encuentro, más allá de las complejidades del calendario en el cierre de año. Sin embargo, el choque se jugó igual. Las consultas que el club hizo a la Federación, para postergarlo, no tuvieron respuesta positiva, según entiende El Deportivo.

Los jugadores de la U salieron a la cancha con una jineta negra en señal de luto, que contenía un mensaje en dedicatoria: “Hasta siempre, don Lorenzo”. Además, se hizo un minuto de silencio en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, que contó solo con público local.

El elenco de Gustavo Álvarez fue con varias bajas a la Región de Coquimbo, al no poder contar con sus seleccionados, sobre todo en la defensa. Las ausencias y las decisiones técnicas le abrieron la puerta a jugadores como Emmanuel Ojeda y Federico Mateos, de escasa continuidad en la temporada. El primero, entró en la línea de tres defensiva. El segundo, se ubicó como Marcelo Díaz, en el eje.

Un primer tiempo trabado entregó poco como expresión futbolística. Si bien la U (que vistió una indumentaria de tono violeta) registró el 69% de posesión de balón, no era el equipo intenso y vertical que trata de ser cada fin de semana. Le costó generar espacios ante la cerrada propuesta de los piratas. El cuadro de Fernando Díaz, el de peor puntaje en la segunda rueda del Torneo Nacional, inquietó a su rival básicamente a través de la pelota detenida.

Fue un encuentro difícil de seguir porque no fluía. Para la segunda parte, Álvarez incluyó a Lucas Assadi, en lugar de Antonio Díaz, quien no aprovechó su oportunidad de relevar a Marcelo Morales. Con esto, Matías Sepúlveda pasó de la derecha a la izquierda. Los movimientos no causaron mucho efecto, porque la U no fue más punzante en ofensiva.

La mejor ocasión de gol fue para Coquimbo, con fortuna. En los 79´, el delantero Jonathan Bauman desperdició de manera increíble la apertura del marcador, desviando un remate solo de frente a Toselli, aprovechando un yerro del uruguayo Formiliano. En el epílogo, los filibusteros se animaron y se acercaron generando peligro real en el área rival. Terminaron mejor y perfectamente pudieron ganar.

Este domingo se juega la revancha entre aurinegros y azules, en el Estadio Nacional. El ganador se mete en la gran final de la Copa Chile. Por el otro lado del cuadro, Puerto Montt aplastó por 5-1 a Huachipato (que está pensando más en mantenerse en Primera División), en la ida de las semifinales de la Zona Sur. El vencedor de esa serie enfrentará a Ñublense, que espera hace rato en la final regional. De ahí sale el rival de Magallanes o Colo Colo, por la otra semifinal nacional.

Ficha del partido

Coquimbo Unido: D. Sánchez; B. Cabrera, E. Hernández, M. Fernández, J. Cornejo (76′, C. Barrera); D. Glaby, A. Camargo (66′, S. Galani); B. Mosquera (66′, J. Bauman), B. Chandía (69′, M. Mundaca), S. Cabrera; y A. Azócar.

U. de Chile: C. Toselli; E. Ojeda (89′, I. Tapia), F. Calderón, F. Formiliano; M. Sepúlveda, I. Poblete, F. Mateos (87′, L. Pons), Ch. Aránguiz, A. Díaz (46′, L. Assadi); L. Fernández y C. Palacios (72′, N. Guerra). DT: G. Álvarez.

Goles: No hubo.

Árbitro: F. González. Amonestó a B. Cabrera, Camargo, Glaby (COQ); A. Díaz, Mateos, Formiliano (U).

Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Asistieron 3.304 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.