Holan alaba a Isla mientras presiona por refuerzos: “Es un salto de calidad para el equipo”

Universidad Católica se instaló en los octavos de final de la Copa Chile. En un duelo marcado por el debut de Mauricio Isla en el fútbol nacional, el cuadro cruzado doblegó por 3-0 a Unión San Felipe y, tras el 1-3 de la ida, aseguró su paso a la siguiente fase del certamen. El entrenador Ariel Holan analizó lo que fue la llave frente a los albirrojos, alabó al Huaso y presionó por refuerzos.

El DT se mostró conforme con el desempeño de sus dirigidos este sábado en San Carlos de Apoquindo. “Redondeamos un partido más que aceptable. Creo que el rival nos planteó un partido donde se posicionó en su campo, pero corto entre líneas y muy agresivo. Creo que eso nos dificultó un poco. No estuvimos tan precisos para quebrar eso. Encontramos el gol muy rápido y eso nos sacó un poco de foco, porque sentíamos que la llave estaba definida. Nos costó ser precisos para quebrar ese vallado”, comenzó diciendo.

“Entramos después en la impaciencia y en la impaciencia fuimos contragolpeados. Eso fue un llamado de atención que tenemos que corregir. Creo que eso nos costó en el primer tiempo. Para poder cerrarnos los caminos hicieron un esfuerzo muy grande. En el segundo tiempo, esa pereza fue desnudando algunas jugadas que fueron al filo del reglamento. El equipo fue construyendo ladrillo a ladrillo el desenlace final del partido. Hubo mucho mérito del rival, mucha intensidad defensiva. En el balance final, lo hicimos muy bien”, complementó.

El estratega también habló sobre el partido de Isla y la sociedad que exhibió con José Pedro Fuenzalida por la banda derecha. “Son dos futbolistas de mucha experiencia, de una larga trayectoria y de nivel internacional. Tienen ambos mucha jerarquía y se entienden muy bien. Mauricio, que por distintos motivos no venía haciendo 90 minutos, yo creo que le vino muy bien para entrar en ritmo de juego. Me gustó y me llamó la atención de que entró en calor en la mitad del segundo tiempo en adelante. Provocó piques demoledores por la banda derecha y con el Chapa muy coordinados. Hicieron buenas triangulaciones que hicieron que su juego también brille. Estoy muy contento porque es un salto de calidad para el equipo”, dijo.

Además, adelantó el duelo ante Sao Paulo, por la Copa Sudamericana: “Nosotros estamos en un proceso de construcción del equipo, esperando que podamos completar el mercado de pases. Tenemos el deseo de tener de un equipo que vuelva a estar en los primeros planos y que sea muy competitivo. Tenemos un desafío el jueves muy duro, contra un rival que está entre los seis mejores equipos de Brasil, con futbolistas de mucha experiencia. Un club de mucha importancia en la historia de Brasil. Tenemos que dar todo y jugar al cien por ciento. En este proceso de construcción del equipo, es una pena que haya llegado este desafío tan rápido. Estoy convencido que haremos dos muy buenos partidos”.

Y, finalmente, aseguró que considera necesario que su escuadra contrate a dos jugadores más para tener más opciones en el plantel. “Mi deseo y el de los directivos es completar el mercado con las alternativas reglamentarias que tenemos. Hay gestiones y esperemos que lleguen a buen puerto. El equipo necesita respaldo y alternativas. Ojalá en todos los puestos tengamos lo que tuvimos hoy. Un equipo como Católica tiene que tener alternativas para que el club sea más grande”, concluyó.