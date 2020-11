Holan eleva a Fuenzalida: “El Chapa es formidable”

Universidad Católica volvió al triunfo en el Torneo Nacional. Los cruzados vencieron por 5-3 a Deportes Antofagasta, con una gran actuación de Diego Buonanotte y José Pedro Fuenzalida. De paso, recuperaron el liderato exclusivo del campeonato, que compartían con Unión La Calera.

“Sufrimos por momentos, por errores nuestros, por no tener salida, por querer hacer una de más. Se nos puso complicado por momentos. Lo importante era ganar, volver a la victoria, volver a agarrar confianza, sentirnos los líderes del torneo. Por suerte se hizo, pero hay que mejorar muchísimo”, dijo Buonanotte.

Ariel Holan presentó un equipo con algunas variantes, debido al gran desgaste de la UC, sumado a las ausencias de Edson Puch, por lesión, y de Luciano Aued, por suspensión. De hecho, Juan Fuentes fue titular en la contención junto a Ignacio Saavedra.

“Es un poco lógica la rotación, por la cantidad de partidos que estamos jugando. El jueves nos jugamos algo muy importante para nosotros, para la institución, para la afición. Es entendible. Ahí tenemos que estar los que nos toca estar afuerta y tenemos que responder. Me gusta que el equipo pueda ganar con rotación, porque eso habla bien del plantel. Queremos seguir haciendo historia en este club”, agregó.

Sobre su continuidad, señaló que no hay novedades. “Todavía no hemos tenido contactos, pero con tranquilidad. Hay que entender a la institución. Ha sido un año difícil en lo económico. Después nos sentaremos a hablar y veremos como sigue. Ahora hay que descansar y apuntar al jueves”, comentó, en referencia al duelo con River Plate de Uruguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Holan confesó que sufrió ante el poderío aéreo de los Pumas. “(El partido fue) Entretenido para ustedes. Yo estaba sentado en la silla eléctrica. El rival es un equipo durísimo, con buenos delanteros y buen juego áereo. Sostuvo el partido al mantenerse vivo en el resultado a partir del juego áereo. Nos hicieron dos goles de pelota parada. Si bien hicimos cinco goles, si hubiéramos tenido un poquito más de precisión habríamos definido el partido antes”, dijo.

“Hoy jugamos con una alineación que necesita trabajo. Los laterales hicieron un buen partido en ataque, los dos cinco de contención hicieron un partido extraordinario, de mitad para delante jugó muy bien Diego, muy bien el Gato. Y bueno, el Chapa es formidable, en la eficacia que tiene dentro del área y cuando tiene que definir. Más la entrada de Zampedri fuimos sustentando el triunfo que fue merecido”, sostuvo.

El argentino sacó pecho por la campaña de los cruzados. “Me quedo con lo positivo que hizo el equipo, que sigue estando puntero solo, que sigue siendo el equipo que más goles hizo. Realmente, jugando copa y campeonato es muy meritorio, porque no hay registro en Sudamérica, excepto el Flamengo, de equipos que estén peleando copa y estén punteros en su torneo. Por lo menos no es habitual, ni en Argentina, ni en Brasil, excepto el Flamengo”, destacó.

El DT alabó a Fuentes, que anotó un golazo. “Creo que Juan hizo un gran partido defensivo, con la pelota jugó un partido correcto. Hizo un golazo. No podía ser mejor su debut desde el inicio, así que realmente muy conforme. Se complementó muy bien con Nacho en la miatd de la cancha”, analizó.

“Tenemos muchos partidos. La buena noticia es que cambiamos la alineación y funcionó muy bien. Esto es muy bueno. Tenemos muchos partidos y vamos a tener que ser muy inteligentes en las cargas, porque el jueves tenemos una final”, advirtió.

Destacó a Diego Buonanotte y el trabajo colectivo. “Diego ha sido parte de ese gran partido que jugó todo el equipo. Los laterales estuvieron muy bien. El Chapa tuvo una eficacia extraordinaria, que nos estaba costando en los partidos, porque las chances las teníamos pero no las concretábamos y de repente nos encontrábamos abajo en el marcador. El Chapa nos dio esa eficacia que tiene que tener un delantero cuando define. Realmente fue extraordinario. Para mi fue determinante en la victoria. Me gustó mucho el trabajo de Lezcano, y dentro de ese contexto Diego le fue dando al ataque fluidez y velocidad con sus pases. Es un mérito del equipo. Hacer cinco goles no se da todos los días”, analizó.

También reveló que este lunes se le harán exámenes a Edson Puch. “Veremos si llega. Mañana se va a hacer un estadio para ver la gravdedad de la molestia, pero queremos estar seguros porque no queremos perder soldados”, expresó.

Mientras que Alfonso Parot sostuvo que la derrota ante Coquimbo, el miércoles, pegó fuerte en la interna. “Se vio un poco el remezón que tuvimos con Coquimbo. Sabíamos que teníamos que retomar nuestro juego, nuestro nivel, retorar la punta. Creo que fue un partido muy bueno en todo ámbito, a ratos perdimos la pelota, sobre todo en el segundo tiempo. Nos equivocamos nos apresuramos y Antofagasta aprovechó. Por suerte, fue un partido más o menos controlado y pudimos quedarnos con los tres puntos”, cerró.