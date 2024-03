Houston Rockets suma su octavo triunfo en fila y amenaza con dejar a Stephen Curry y los Warriors sin postemporada

La NBA está en su recta final para conocer a los 10 equipos de cada Conferencia que pelearán por uno de los ocho cupos para meterse en la ronda de Playoffs. Uno de las escuadras más encendidas en esta lucha son los Houston Rockets en el siempre difícil Oeste.

Los dirigidos por Ime Udoka se han caracterizado por tener una irregular campaña, sin embargo, en las últimas semanas tuvieron un resurgir. Con el amplio triunfo 147-119 ante Utah Jazz, la franquicia texana consignó su octava victoria en fila y se puso a la caza de los Golden State Warriors para arrebatarles la última plaza del Play In, ronda previa que define cuáles son los dos elencos que completarán la fase de los ochos mejores (7° y 8° lugar). Con la arremetida de Houston, Stephen Curry ve en serio peligro las opciones de meterse a la postemporada.

Amenaza latente

Luego de transitar por la temporada 23/24 con una senda de malos resultados, los Houston Rockets se vuelven a ilusionar. El triunfo ante los Utah Jazz reafirmaron que son, junto a los Boston Celtics, los equipos más en racha de todo el circuito. En el caso del cuadro de Massachusetts, poseen nueve victorias en fila y lideran con comodidad el Este.

En el partido de la noche del sábado, Jalen Green fue la gran figura del compromiso. Con una nómina de 41 puntos, 4 rebotes y la misma cantidad de asistencias, el escolta brilló en el Toyota Center y acercó a su equipo a solo un triunfo y medio de alcanzar a los Golden State Warriors en la décima posición, último puesto que accede al Play In.

Esta amenaza en la que se han convertido los Rockets inquieta a Stephen Curry. La figura de los de San Francisco mira con atención la arremetida que han comandado Green y Fred VanVleet, ya que en el caso de que dejaran escapar la chance de la postemporada, se consumaría uno de los fracasos más grandes de su carrera.

Con 15 años de trayectoria, el máximo triplista de la historia de la NBA no ha participado en siete ocasiones de los Playoffs, sin embargo, este registro tiene matices. Desde que fue drafteado por los Warriors en el curso 08/09, el base no dijo presente hasta la campaña 12/13, pero esto se debe a que la franquicia estaba en reconstrucción y no tenía chances de competir.

Posteriomente, en la 19/20, Curry sufrió una fractura de muñeca que lo tuvo al margen por más de 65 juegos, por lo que tampoco tuvo mayor incidencia en esa mala temporada. El único hecho del que se le puede responsabilizar es el del año siguiente: en la 20/21, los Warriors llegaron al Play In y perdieron con Los Angeles Lakers en el primer partido y quedaron eliminados contra unos jóvenes Memphis Grizzlies en el segundo y definitivo.

Este fracaso vuelve a reflotar en la mente del dorsal 30. Con ocho victorias consecutivas, los Houston Rockets se ponen como una dura piedra en el camino de Golden State, más si se tiene en cuenta que el 4 de abril se enfrentan entre ellos en un duelo que puede impactar en el legado del jugador cuatro veces campeón de la NBA.

En la próxima jornada, los Rockets recibirán a unos alicaídos Portland Trail Blazers, mientras que los dirigidos por Steve Kerr visitarán este domingo a las 20:00 horas a los poderosos Minnesota Timberwolves, que marchan en la tercera casilla de la Conferencia Oeste.