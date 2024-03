Vergüenza en Talca: hinchas de Rangers invaden cancha para agredir a jugadores de San Luis de Quillota

Rangers sufrió una dura derrota ante San Luis de Quillota. Los talquinos tenían la oportunidad de dar el golpe y situarse en la cima de la tabla de posiciones de la Primera B. Sin embargo, cayeron ante un irregular conjunto canario, por 4-2, desatando una serie de graves hechos.

El resultado quedó para la estadística. Derechamente, pasó a segundo plano tras el pitazo final. Luego del cierre del encuentro, una decena de fanáticos locales burlaron la seguridad y saltaron desde las tribunas. Los forofos ingresaron al terreno de juego del estadio Fiscal de Talca e intentaron agredir a los futbolistas visitantes.

Fue un momento vergonzoso, que incluso fue registrado por la transmisión oficial. A pesar de la complejidad de la situación, los jugadores de San Luis tuvieron una rápida reacción y evitaron cualquier tipo de agresión.

Los canarios abandonaron raudos el campo, aunque en su camino hacia los vestuarios, también debieron ser escoltados y protegidos por personal del estadio talquino. Humberto Suazo, estrella de los canarios, fue uno de los últimos en ingresar al túnel. El ariete observó incrédulo cómo los fanáticos realizaban amenazas y se enfrentaban con los guardias del recinto. Sin dudas, un bochorno.

El mensaje del técnico

En el Fiscal de Talca había un descontrol generalizado. En conferencia de prensa, el técnico Juan José Luvera se mostró intranquilo ante las preguntas de la prensa y reaccionó de mala forma.

“Si lo pierdo, lo pierdo yo. No los jugadores. Hay que aprender de táctica. Lo que se busca es la crítica. Usted puede preguntarme lo que quiera. Me puedo equivocar yo, pero con los jugadores no. A la gente no le vendas cualquier cosa. Perdimos el partido y me hago cargo yo. Pero con los jugadores no te metas. No le vendas cualquier cosa a los hinchas. Todos aquí dignificamos la profesión. Cometimos errores y a vos no te contesto más”, señaló, en primera instancia.

Además, también le entregó un mensaje a la hinchada tras los cuestionables hechos: “Hay que tener calma. Tenemos que volver al orden defensivo y tener tranquilidad. Creer en este grupo de jugadores. Es inobjetable que tenemos que dar vuelta la página. Corregir y quedarnos con los buenos momentos. Le dije a los muchachos que tengan calma. Hay que transitar la adversidad. Duele porque nos hicieron cuatro goles y claramente soy el responsable, pero no se les puede caer a los futbolistas. Hay que controlar la desesperación que nos agarra”, sentenció Luvera.