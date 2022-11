Huachipato anuncia la salida de Mario Salas de la dirección técnica

Mario Salas abandona Huachipato. El cuadro de Talcahuano confirmó la salida del entrenador nacional, luego de culminar en la duodécima colocación de la tabla de posiciones. El exentrenador de Colo Colo había llegado a fines de 2021 al elenco del sur, con la misión de mantener la categoría.

“Agradecemos el compromiso y el profesionalismo deportivo y personal de Mario y todos los integrantes de su equipo de trabajo, que durante su estadía en el club resultaron clave para la permanencia en Primera División”, señalaron desde la tienda siderúrgica.

Esta segunda etapa del otrora Universidad Católica no estuvo exenta de polémicas. El oriundo de Viña del Mar asumió en la fecha 27 del Campeonato Nacional 2021, cuando Huachipato se ubicaba en la decimosexta posición de la tabla. En ese cierre de torneo, la escuadra negriazul sumó 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas, no obstante, no logró salir de la parte baja.

La clasificación indicaba que el club de la región del Biobío perdía la categoría. No obstante, tras la resta de seis puntos a Deportes Melipilla, los de Mario Salas escalaron un lugar y llegaron al encuentro de la promoción, donde vencieron a Copiapó, en otro duelo que será difícil de olvidar. La decisión de Francisco Gilabert, juez de la contienda, de cobrar penal en favor de Huachipato, terminó por ser una bola de nieve para los árbitros, que terminó con sanciones de hasta cuarenta fechas y con Javier Castrilli afuera de la comisión.

Irregular 2022

Luego de asegurar su presencia en Primera División para el presente año, en Talcahuano esperaban que la racha de triunfos que consiguieron al final del curso anterior se transformasen en una constante. Sin embargo, el 2022 estuvo lleno de altibajos para el cuadro del sur.

Huachipato no logró clasificarse a ninguna competencia internacional para 2023. En la decimoséptima fecha figuraba en el séptimo lugar, entrando a Copa Sudamericana, pero después jamás entró en aquella discusión. Un reflejo de la temporada siderúrgica son sus últimas dos jornadas, donde golearon por 4-0 a Universidad de Chile en la penúltima, pero luego sucumbieron por 5-0 ante Palestino en el cierre del Campeonato.

Esta etapa de Mario Salas en los acereros fue la segunda para él en el club. Antes estuvo en 2014, en un proceso más exitoso. Entre ambos pasos, el Comandante dirigió a Universidad Católica, Sporting Cristal y Alianza Lima, de Perú, Colo Colo y Wadi Degla, de Egipto. Antes había estado en la Selección sub 20 y en Barnechea. La noticia llega pocos días después de la salida de Mariano Soso de O’Higgins de Rancagua y de Juan José Ribera de Audax Italiano.