Ibai Llanos no quiere a Alexis Sánchez en el Barcelona: “Al aficionado no le gusta; su etapa ya está cerrada”

Alexis Sánchez continúa planeando su futuro en el fútbol. Tras finalizar su contrato con el Olympique de Marsella el delantero chileno ha estado buscando opciones en las que continuar su carrera deportiva.

Si bien en Francia aún esperan que pueda renovar su vínculo, el seleccionado nacional tiene entre sus planes volver a pelear por la Champions League, mientras que los focences solo le aseguran la fase previa de clasificación a la fase de grupos de la competencia europea.

Y en este sentido ha vuelto a aparecer dentro de los clubes la opción de tener un reencuentro con el Barcelona. Según reporta el medio Sport el atacante ha vuelto a estar dentro de las alternativas para reforzar el ataque del equipo de Xavi.

Esta situación se da tras la salida de Ousmane Démbéle al Paris Saint Germain. Así, para cubrir el puesto, el tocopillano que ya conoce la metodología y las exigencias del club toma ventaja para asumir el desafío.

Su nombre, sin embargo, divide en España. Ibai Llanos, el conocido streamer, se manifestó en contra de la posible llegada del atacante chileno al equipo catalán.

“Atención porque se rumorea que Alexis puede volver al Barca, no le gustó esa noticia a FC Barcelona, al aficionado blaugrana”, señaló en Twitch.

“Decían que está ahí el agente de Alexis en Barcelona y mucha gente se lo tomó en broma, que no es el momento que vuelva a Barcelona, porque tiene la etapa completamente cerrada… los chilenos se volvieron completamente locos, enloquecieron, pero al aficionado del Barca y a los jugadores veteranos no les gusta”, dijo.

Incluso, el streamer mencionó a la King League, el proyecto que lidera con Piqué. “Alexis fue buenísimo, pero me llamó la atención porque yo hablé con él para ficharlo para Porcinos y él me dijo que no está para esto, sigue jugando al fútbol”, destacó.

“Lo han publicado, dijeron que el agente de Alexis está en Barcelona, igual vino a Barcelona a comerse unas bravas, no necesariamente tiene que venir a Barcelona a fichar por el Barca, hay más equipos en Barcelona, no tiene por qué venir a fichar por nadie”, ironizó.

“Me llamó la atención, yo hablé con Alexis para ficharlo para Porcinos hace un par de meses. Qué cojones hago jodiéndole un fichaje a Joan Laporta, que Porcinos subió el precio de mercado de Alexis Sánchez”, cerró.