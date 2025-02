“Igual mañana me echan a la calle”: Guardiola ironiza en la previa del Manchester City vs. Real Madrid por Champions

El Manchester City se prepara para un crucial duelo por los dieciseisavos de final de la Champions League ante el Real Madrid. En ese sentido, Pep Guardiola dio una conferencia de prensa para analizar el partido y hablar sobre su presente con los ciudadanos.

Uno de los temas que se abordó en la conferencia fue sobre su mala temporada y su futuro en el club, a lo que el estratega señaló que sigue en el mando por los títulos conseguido en las pasadas temporadas, donde obtuvo la primera Champions League de la historia del club, dándole un aval de confianza por parte de la dirigencia. “Pero por la relación que tenemos seré yo mismo el que decida esto. Eso es lo que pienso, pero igual mañana me echan a la calle. No lo sé“, afirmó el español ante la posibilidad de dejar de ser el DT de los Cityzen.

Ante la presión que puede sentir por el club de estar jugándose el puesto, el técnico señaló que no tiene la sensación de que su puesto este en riesgo. “No sé si a un doctor le dicen que se está jugando el puesto, a un arquitecto, a un profesor, pero no. Sé que en todos los estadios me cantan que me van a echar al día siguiente cuando estamos perdiendo, pero no tengo esta sensación”, declaró el estratega.

El técnico español aborda su difícil momento en el Manchester City. Foto: Reuters/Jason Cairnduff

El Manchester City no está teniendo una gran temporada, actualmente están en la quinta posición de la Premier League con 41 puntos, a quince unidades del líder, Liverpool. En Champions League, la situación fue complicada en la primera fase, donde lograron clasificar en el puesto 22, jugándose la clasificación en la última fecha contra el Brujas.

El partido contra el Real Madrid

El próximo rival de los ciudadanos por Champions League es el Real Madrid, vigente campeón de la copa y que se enfrentarán por cuarto año consecutivo, para definir el pase a los octavos de final. Ambos equipos han sido víctimas de las lesiones esta temporada, donde los resultados de ambos ha sido distinta. “Nos ha faltado más que Rodri, si solo hubiera sido él hubiéramos subsistido mejor. El Madrid ha sido capaz de hacerlo y nosotros no. Con la baja de Lucas no sé si Valverde jugará en derecha o Carlo hará algo”, afirmó el técnico.

Sin embargo, elogió la delantera del cuadro merengue destacando que son jugadores difíciles de controlar los 90 minutos. "Es imposible controlarles todo el tiempo, todo el mundo lo sabe. Son excepcionales, como combinan, como corren. Todos son excepcionales. Hay que intentar reducir su participación todo lo que podamos", declaró Guardiola.

El partido entre ciudadanos y merengues está programado para este martes 11 de febrero a las 17:00 horas. El cuadro dirigido por Carlo Ancelotti visitará el Etihad Stadium para disputar los dieciseisavos de final de la Champions League.