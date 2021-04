Incendio Benjamín Galdames en Unión: “Se le estaba imponiendo la renovación de forma matonesca y gangsteril”

Este sábado, Unión Española cayó por 0-2 ante Deportes Melipilla en el Estadio Santa Laura sin una de sus promesas en cancha: Benjamín Galdames (20 años). En la previa del encuentro el DT hispano, Jorge Pellicer, lamentó no tenerlo citado pese a que iría de titular, debido a una orden desde el directorio. Luis Baquedano se desvincula de tal decisión, mientras que el padre del joven delantero, Pablo, arremete contra el gerente.

“A Benjamín no lo citaron porque en la semana lo obligaron a firmar la renovación de su contrato, que es hasta el 31 de diciembre”, revela Pablo Galdames a El Deportivo, añadiendo la cronología de los hechos: “El jueves me trasladé hasta la oficina de Luis Baquedano a exponerle nuestro interés por renovar, pero le pedimos una semana de plazo porque su representante, Leo Rodríguez, está en Estados Unidos. Cuando uno firma una renovación hay un montón de cosas como bonos, cláusulas y objetivos. Más para un juvenil como Benjamín, que gana el mínimo. No era cosa de llegar y firmar, menos que baje Baquedano a la cancha para decirle que tiene que firmar sí o sí, o si no, no jugaba el fin de semana. O que el técnico le diga ‘tranquilo, firma porque la plata viene después’. Esas cosas no se hacen. Él tiene representante y un papá que lo asesora también”.

“También le envié un correo, lo hice diciendo que dejáramos pasar el fin de semana para luego ver qué podíamos plantear como propuesta. Baquedano me respondió el correo el mismo jueves y quedamos en volver a conversar la próxima semana. Al otro día, el viernes, Benjamín me dice que lo sacaron de la citación. Me sorprendió, claramente la orden vino desde afuera y no entendemos por qué, nunca hemos dicho que no va a renovar contrato”, agrega el padre, exfutbolista.

En la previa al partido de Unión Española y Melipilla, el técnico del cuadro de Independencia, Jorge Pellicer, confirmó los dichos del padre de Benjamín. “No es una pregunta que me deben hacer a mí, sino al directorio. No está en cancha por situaciones contractuales. Tengo la instrucción del directorio de no utilizarlo a pesar de que iba a ser titular, mientras no resuelva su situación”, dijo el DT a TNT Sports.

Consultado por la no citación del delantero, Luis Baquedano, manifestó desconocimiento: “Habría que consultarle al técnico”. Mientras, Pablo Galdames agudiza su crítica: “La dirigencia ordenó que no pusiera a Benjamín porque no había firmado el contrato que le estaba imponiendo de forma matonesca y gangsteril el gerente general del club, que es Baquedano. Ni siquiera le dijeron cuánto iba a ganar, nada, solo le dijeron que tenía que firmar antes del viernes”, comenta.

Por último, el ex seleccionado nacional cuestiona también al DT de los hispanos: “Yo soy entrenador también. Si preparé toda la semana un equipo, y voy a jugar el fin de semana y me sacan un jugador, habla muy mal del técnico. ¿Cuál es la personalidad del entrenador en este caso? Y mira cómo le sale la jugada, perdió 0-2 con Melipilla... Me siento pasado a llevar por las mentiras, por cómo están enfrentando ellos la situación. Más habiendo una conversación de por medio, correos de respaldo, y muchos meses por delante para poder renovar y mejorar el contrato de Benjamín”, cierra.

Leo Rodríguez, ex jugador de la U y representante del menor de los Galdames, se manifiesta también desde Estados Unidos. “Fue una sorpresa para todos, para el jugador, para el entrenador, para todo el mundo. Esperemos resolver el tema en los próximos días, Benjamín es un jugador muy importante para el equipo, titular, está siendo mirado por la selección mexicana y chilena, viene en un permanente crecimiento”, lamenta.

Por el momento, la polémica que ensucia la renovación de la nueva joya de Unión Española sigue en desarrollo, a la espera de resolverse en las próximas semanas. Mientras, el más perjudicado en el asunto, Benjamín, según lo que acusa su padre, su representante e incluso su técnico, tendrá que ver los partidos de sus compañeros por televisión, pese a su prometedora carrera que recién comienza.