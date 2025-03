Indian Wells suma un nuevo batacazo: Novak Djokovic es barrido por el 85° del mundo y se despide en la segunda ronda

El Masters 1000 de Indian Wells no deja de entregar sorpresas. Si el día viernes había quedado marcado por las eliminaciones de Alexander Zverev (2°) y Casper Ruud (5°) en la segunda ronda, este sábado por la noche se sumó un nuevo batacazo.

En la fase de los 64 mejores tenistas, Novak Djokovic (7°) recibió una paliza aplastante en tres sets a manos del neerlandés Botic van de Zandschulp (85°) por parciales de 6-2, 3-6 y 6-1 y se despidió tempraneramente del certamen celebrado en Estados Unidos.

El serbio, que venía con un rendimiento a la baja desde el Abierto de Australia y en el Torneo de Doha, no pudo hacer nada para evitar su tercera derrota consecutiva de la temporada, un hito negativo que no ocurría desde el 2018. Además, como una muestra de su irregular tenis durante las últimas semanas, apenas logró sólo 16 golpes ganadores frente a 37 errores no forzados.

Para el 24 veces campeón de Grand Slam esta caída viene siendo una prueba de que el combustible se agota, sobre todo por las molestias físicas que lo han aquejado desde el 2023. “Las cosas han cambiado para mí en los dos últimos años. He estado luchando para jugar al nivel deseado. De vez en cuando, tengo un par de buenos torneos, pero sobre todo es realmente un desafío. Es una lucha para mí. Creo que nada puede prepararte para ese momento, en cierto sentido. Tienes que vivirlo e intentar afrontarlo de la mejor manera posible”, admitió.

Pese a esto, igualmente buscará retomar las buenas sensaciones cuando emprenda rumbo al Estado de Florida para disputar el Miami Open. Dicho torneo tendrá lugar desde el 16 de marzo hasta el 30 del mismo mes.

Verdugo de los grandes

Si desde el lado de Novak Djokovic la desazón se hace eco, lo que sucede con Botic van de Zandschulp es todo lo contrario. El neerlandés se encontró ante un golpe de suerte, pues ingresó al cuadro principal de Indian Wells por la ventana tras ser premiado con el puesto de segundo ‘lucky loser’.

Con este rótulo de aspirante a la baja, sorprendió a todos en el circuito al convertirse en un auténtico verdugo de los grandes. Esto surge porque, además de eliminar a Nole, van de Zandschulp también fue el encargado de propinarle su última derrota como profesional a Rafael Nadal.

Además, en la ronda de los 128 mejores de este Masters 1000, causó asombro al eliminiar al australiano Nick Kyrgios.