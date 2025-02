Novak Djokovic deja atrás la lesión: confirma su participación en Doha y ratifica a Andy Murray como entrenador

Novak Djokovic (7º) confirmó su participación en el próximo ATP que se realizará en Doha, esto tras superar una lesión que lo hizo abandonar el Australian Open en el encuentro contra Alexander Zverev.

Djokovic no terminó de buena manera el primer Grand Slam del año, puesto a que tuvo que abandonar el torneo en las semifinales debido a una lesión en el tendón de la corva, mientras disputaba las semifinales contra el tenista alemán.

Luego de abandonar el torneo, una variedad de rumores sobre su retiro comenzaron a circular, donde incluso Djokovic tuvo que salir a hablar sobre la presión que tuvo para que dejara el deporte, incluso con su padre como uno de los que presionaba para que se retirara. "Mi padre lleva intentando que me retire desde hace tiempo, pero no ha sido insistente. Respeta mi decisión de seguir adelante y, por supuesto, entiende por qué quiero seguir, pero me dice: ‘¿Qué más quieres hacer?’“, declaró el serbio.

La lesión no le permitió disputar la primera ronda de Qualifiers de la Copa Davis con su país, donde terminaron perdiendo la serie ante Dinamarca por 3-2, donde los serbios lograron conseguir una ventaja de 2-0 pero los daneses se repusieron y lograron remontar.

Novak Djokovic recibe el alta médica y podrá disputar el ATP de Doha. Foto: REUTERS/Edgar Su

El alta médica

Tras una serie de dudas sobre su participación en el ATP de Doha, el serbio comunicó que recibió el alta médica, por lo que podrá decir presente en el torneo que se realizará entre el lunes 17 y el sábado 22 de febrero. "Ya no hay rotura en el músculo, la lesión está prácticamente recuperada al 100% y estoy listo para buscar nuevos triunfos. El equipo médico me ha dado luz verde para entrenar y prepararme. El torneo de Doha comienza en siete días, así que mantengo mi hoja de ruta", declaró el serbio en una entrevista.

“Gracias a Dios he podido recuperarme rápido. He tenido más lesiones últimamente que en mis primeros 15 años de carrera, posiblemente se deba a la edad, pero mi cuerpo todavía me escucha y mantengo esa llama interna para lograr nuevos objetivos“, añadió Djokovic sobre sus constantes lesiones en el último año.

También, el actual número 7 del ranking ATP se mostró entusiasmado por la posibilidad de obtener su título número 100 en Doha. “Espero que el título número 100 pueda llegar en Doha, llevo buscándolo un largo tiempo“, señaló.

Andy Murray continúa como su entrenador

Otra noticia que se dio a conocer fue la continuidad de Andy Murray como su entrenador hasta mitad de año. El británico llegó al equipo para el Australian Open, siendo su primera experiencia como entrenador.

Posterior al torneo hubo gran incertidumbre sobre la continuidad de Murray dirigiendo al serbio, sin embargo, se confirmó la continuidad hasta mitad de año. La competencias en las que acompañará a Nole serán el Sunshine Double (Indian Wells y Miami), la gira de polvo de ladrillo en Europa y Wimbledon, donde se reevaluará su permanencia.

En ese periodo, Djokovic tendrá un duro desafío, puesto que deberá defender un total de 2.300 puntos, donde si no tiene un buen resultado podría salir del top 10 del ranking ATP.