Isidora Jiménez: “Yo me veo llegando a mi mejor momento en Santiago 2023″

Isidora Jiménez (Concepción, 10 de agosto de 1993) está de vuelta. La velocista se enfoca en los todavía en duda Juegos Olímpicos de Tokio. Por mientras, pasa los días entrenando y siendo parte del desafío Hi Energy, de Adidas, que busca concientizar sobre el impacto positivo del running en la salud física y mental. “Encuentro que es una muy buena iniciativa”, señala la atleta sobre la idea.

¿Cómo ha vivido este periodo de pandemia?

Yo estaba viviendo en España y me volví por la pandemia. Comencé a entrenar dentro de lo que se podía en la cuarentena, más o menos en casa. Ya, después de eso, cuando regresé a Santiago, en agosto de 2020, retomé los entrenamientos por zoom y, cuando se pudo con los salvoconductos para deportistas que nos dio el ministerio y el IND, ahí pude entrenar en un lugar físico junto a mi equipo y mi entrenador, y así ya poder un poquito, entre comillas, volver a la normalidad en cuanto a lo atlético. Me costó volver. Más que por lo físico, por lo psicológico; la incertidumbre de no saber qué está pasando, de cuándo vamos a competir, de estar entrenando sin saber fechas claras… Pero hoy ya puedo decir que estoy más o menos en mi total normalidad en cuanto a mis entrenamientos. Estoy con unos parámetros muy buenos, estoy entrenando súper bien, lo que me tiene súper tranquila, contenta y ansiosa de que ya empiecen las competencias para poder plasmar y ya empezar a ver en cuánto estamos corriendo.

En lo personal, ¿qué fue lo más duro de la pandemia para usted?

La ansiedad, la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Nosotros entrenamos a un nivel altísimo, que, además de lo físico, conlleva a lo psicológico y a lo emocional, la gente que nos rodea, nuestro equipo... Son muchas cosas en las que uno no tiene respuesta a lo que va a pasar y no se sabe cómo actuar ni a qué apuntar. Pero bueno, ya estamos encaminados y con confianza para volver a competir lo antes posible.

En cuánto a los afectos, ¿se sintió muy complicada?

Estar lejos de la familia, para mí, que me vine de chica desde Concepción ,siempre va a ser un tema, pero estamos en contacto por WhatsApp... En realidad, esto lo llevaría más por lo deportivo.

¿Cómo está de sus molestias en la espalda?

La espalda, menos mal, no me ha molestado. Para Río 2016, tuve un episodio de hernias y discopatía, que se ha trabajado muy bien en base a mucho fortalecimiento, por lo que estoy sin molestias y sin dolor hace casi cinco años. Toco madera, pero estoy muy contenta. Ahora, al volver a entrenar presencialmente, hizo que estuviera con molestias en las rodillas y varias zonas musculares, pero más que nada yo creo que es por la desadaptación y lo fuerte que es volver a nuestra rutina después de entrenar en casa. Porque, por mucho que era para mantener el estado físico, no es lo mismo que lo presencial y todo lo que entrenamos ahí.

¿Cómo va su clasificación a Tokio?

En 100 y 200, que son mis pruebas, estoy enfocada en hacer la marca mínima, si todo sale bien. El sistema de clasificación es difícil porque son marcas muy altas. Y por otra parte el sistema en cuanto a ranking está bastante complicado para mí, que no lo descarto, pero el año pasado no tuve marca, por lo que no aparezco mucho en el ranking. Entonces, tendría que optar a hacer marca mínima. Estoy entrenando para eso para hacer mis mejores marcas, que están cercanas a la marca mínima, y ese es mi enfoque y mi concentración hoy día.

¿Cómo toma los rumores de cancelación de los Juegos Olímpicos?

Lo del otro día, cuando informaron de la cancelación de los Juegos, fue una broma de mal gusto. Menos mal, entre comillas, lo desmintieron, pero estamos sujetos a todo lo que pueda pasar. Todo lo que conlleva esta pandemia va más allá de lo deportivo. Si bien nosotros queremos competir, ir a los Juegos o a los Sudamericanos, pero siempre sabiendo que lo primordial es la salud a nivel mundial. Más allá de lo que salga en medios, yo te diría que, tanto yo como los otros deportistas, por lo que he visto, opinamos que hay que estar listos. Si se suspenden, no es lo que queremos, pero hay que estar listos.

En su opinión, ¿el atletismo chileno quedó muy devastado por la pandemia?

Más que devastado o complicado, hay un gran número de gente en todos los deportes que no puede ir entrenar a los recintos como les gustaría, pero eso es por un tema de aforo y protocolos. Hay algunos que estamos con este permiso y podemos entrenar; hay otros que se han visto aún más perjudicados porque todavía no pueden regresar. Vamos poco a poco y ojalá más personas se puedan ir sumando.

En este periodo también se tituló.

Eso también aproveché de hacerlo en la pandemia. En agosto me titulé de periodista. Eso me tiene súper contenta, y me deja más tranquila para entrenar sin preocupación y enfocarme cien por ciento en ello.

¿Sobre qué trató su tesis?

Era sobre el impacto simbólico y cultural de la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

¿Y qué concluyó sobre ese tema?

El impacto simbólico y cultural era totalmente ligado a la simbología y a la parte teórica. Y lo otro que investigué mucho fue qué significa para la sociedad el tener unos Juegos y no tenerlos. Más allá de lo deportivo, se junta con lo bien que le hace al país anfitrión y a la población. Es una instancia de felicidad; de ver a tus representantes, de ver tu bandera, los sponsors y todo lo que conlleva. Todo lo que hay detrás.

¿Le gusta cómo se desarrolla el periodismo deportivo en Chile?

La verdad, sí. Hablo por lo deportivo. Si bien se hace un buen trabajo, siempre he creído que falta más difusión en otros deportes. Creo que falta bastante cultura deportiva, pero eso se tiene que ir dando con el paso del tiempo y dando a conocer más a los representantes nacionales en todos los deportes.

¿Se ve trabajando como periodista en algún momento?

Por ahora estoy enfocada en preparar Tokio, pero obviamente tengo ganas de trabajar como periodista sí o sí en algún momento. Ligada al deporte, de todas maneras, y ver qué se puede hacer para reforzar la cultura deportiva del país.

¿Qué formato de periodismo le gusta?

Me encanta la radio, pero me veo más en algo escrito.

¿Cuánto tiempo más proyecta su carrera deportiva?

Es una pregunta difícil. Uno nunca quiere que llegue ese momento. Tengo 27 años. En velocidad, el peak es entre los 25-30, dependiendo de la persona. Yo me veo llegando a mi mejor momento en Santiago 2023, que es a lo que quiero apuntar. Y como vienen los Juegos Olímpicos de París 2024, estoy pensando en ese ciclo olímpico también.

¿Qué reflexión le deja este año que pasó?

Podríamos hacer millones de reflexiones, pero para resumirlo en uno y aunque suene más o menos duro, hay que estar preparado para todo. Desde lo deportivo hasta lo personal; saber que pueden pasar cosas para las que nadie estaba preparado, pero que hay que salir adelante siempre con optimismo, fe y confianza en que va a pasar, y estar preparado para cuando termine y estar lo mejor posible.

¿Se va a vacunar?

Sí, de todas maneras. Estoy esperando a que me digan cuándo puedo.

En el mundo del deporte hay algunos atletas que ven con reticencia la vacuna.

La verdad, más que nada, estoy esperando la vacuna para poder viajar tranquila a competir y no tener mayores problemas, miedos ni sustos de contagiar a nadie. Los deportistas nos cuidamos tanto y estamos con las defensas a tope y con todas las vitaminas. Entonces, puede pasar que quizás haya deportistas asintomáticos por esa razón. Por eso creo que es por el resto y para cuidarnos todos, porque si no, esto no va a terminar nunca.

¿Qué le pareció ver vacunándose a la gente de la tercera edad?

Me produce total felicidad de que ya se haya empezado. Tengo un par de familiares de área de la salud, que están muy contentos poniéndose la vacuna. Así que, como te digo, yo soy totalmente partidaria de vacunarse. Esto pasa por todos nosotros, todos tenemos que poner de nuestra parte para cuidarnos y para poder salir de la mejor forma de todo esto.