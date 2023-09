Italia pierde a su estrella y Chile sonríe: Jannik Sinner, seis del mundo, se baja de la Copa Davis

Chile recibe otra noticia que cambia los planes en la Copa Davis. Cuando el equipo nacional ya trabaja en Bolonia, Jannik Sinner, seis del mundo y estrella de la selección local, anuncia que no disputará el torneo tras el desgaste vivido en el US Open. De esta manera los dirigidos por Nicolás Massú evitan a otro rival de peso en su lucha por ganar el grupo A.

“Lamentablemente no tuve tiempo suficiente para recuperarme después de los torneos en América y no podré formar parte del equipo en Bolonia. Siempre es un honor jugar para nuestro país y estoy convencido de que pronto volveré a la selección”, señaló en sus redes sociales.

Noticia que no sorprende del todo, ya que este lunes en su duelo por octavos de final del Abierto de Estados Unidos, el tenista de 22 años se vio muy complicado físicamente. Tuvo calambres a lo largo del cotejo ante Alexander Zverev y en reiteradas ocasiones pidió toallas frías para calmar el ahogo por las condiciones climáticas de Nueva York. Quedó eliminado tras perder en cinco sets luego de 4 horas y 41 minutos de juego.

Italia por su parte no solo lamenta la baja de su número uno, ya que lo más probable es que los locales tampoco cuenten con Matteo Berrettini (36° ATP), quien sufrió una dolorosa lesión en el Abierto de Estados Unidos y que tras su retiro del evento no ha actualizado su situación personal.

Sinner durante el duelo ante Zverev en Nueva York. (AP Photo/Adam Hunger)

Para suerte de Chile, Italia no es la única selección que se ha despotenciado, ya que Canadá está a solo una baja de no contar con sus tres mejores jugadores. Mientras que Felix Auger-Aliassime (15°) y Miolis Raonic (337°, ex 3 del mundo) ya descartaron su presencia en la definición por equipos, la situación de Denis Shapovalov (26°) aún es un misterio, ya que se borró del US Open por una lesión y tampoco ha confirmado si finalmente se suma al equipo del actual campeón.

Como si fuese poco, Suecia el último participante del Grupo A tampoco contará con su mejor jugador, ya que Mikael Ymer (80°) anunció su retiro del tenis tras ser suspendido por la ITF por haberse saltado unas pruebas antidopaje en 2022.

De esta manera, el elenco chileno será el único del grupo que irá con plantilla completa y sus mejores nombres a Bolonia, aumentando la ilusión de poder conseguir una clasificación para la fase de eliminación directa que se disputa en noviembre. Las acciones de esta primera etapa de las Finales comienzan el 12 de septiembre.