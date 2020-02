Iturra no tiene cabida; Vera, casi tampoco

Manuel Iturra (35) no tiene cabida en Deportes Iquique. Se lo han dicho los dirigentes y hasta el propio técnico. Jaime Vera, en noviembre de 2019, le comunicó al mismo jugador que alguna vez defendió la camiseta del Málaga que no estaba dentro de sus planes. Iturra agradeció la sinceridad y se comprometió a buscar otro elenco, pese a tener contrato hasta fines de 2020. Fichó en junio de 2019 y apenas alcanzó a sumar 10 apariciones.

Los días pasaron y el exseleccionado chileno no se movió del norte. Su alto salario, el más elevado del elenco nortino, obligó a ambas partes a entrar en una negociación que sigue sin cerrarse. Iturra, por salir del club, exigió que se le pagara seis sueldos restantes. Iquique, por su parte, ofreció tres salarios. La medida no fue aceptada por el volante. Este martes, en las oficinas de la dirigencia nortina, volvieron a conversar. No hubo acuerdo, pero sí un acercamiento. El jugador, quien hace tres semanas se recuperó de una lesión, no es considerado en las prácticas. Solo llena cupos para poder hacer fútbol de 11. No ha sumado minutos en el presente torneo nacional.

Al ser consultado por La Tercera, el presidente Cesare Rossi dice: “Iturra viene de una lesión, pero ya está a disposición del técnico. También es cierto que Vera nos dijo que no lo tiene considerado”.

Vera tampoco tiene el asiento muy seguro. Si no le ganan hoy a Cobresal, ya avisó al plantel que dejará el cargo. En la derrota 0-4 ante Antofagasta, hace dos semanas, ya puso su cargo a disposición.