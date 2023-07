Jaime García calienta la previa del duelo frente a Colo Colo con provocadora afirmación

En Chillán esperan a Colo Colo. Ñublense, el equipo que viene de sacar a Audax Italiano, por la Copa Sudamericana, quiere seguir por la senda del triunfo frente al Cacique. En la previa, Jaime García calentó el encuentro frente al equipo de Gustavo Quinteros.

“Vamos a enfrentar a un gran equipo, que tiene poder más allá de sus bajas. Pero si nosotros jugamos como lo hicimos con Audax, en la llave de la Sudamericana, como grupo, no individualmente, es muy difícil que nos ganen. Tenemos que dejar los tres puntos en casa”, decreta el adiestrador sureño en radio La Discusión.

Y claro, el triunfo ante los itálicos (1-0 en Rancagua), les da un plus pues no solo clasificaron a la siguiente fase del torneo continental, algo que los albos no pudieron hacer, sino también, les permite pensar que en el ámbito local pueden mejorar la deficiente campaña que hoy realizan.

“Tenemos que dejar los tres puntos en casa para salir de la parte complicada de la tabla”, insiste García. Hoy están a sólo tres puntos de la zona de descenso y a siete unidades de los cupos que dan pasajes para las copas internacionales.

Gustavo Quinteros fue expulsado en el triunfo de Colo Colo ante O'Higgins y no estará en la banca. Foto: Juan José Molina/Agencia Uno.

Números favorables

Las palabras del mentor chillanejo no son al azar, puesto que los números que ostenta ante su par Gustavo Quinteros son más que favorables. García le ha ganado dos veces por el Campeonato Nacional (5-1 y 1-0 el 2021) y registra dos empates (0-0 y 1-1, ambos en 2022). En tanto que el argentino sólo logró un triunfo por la cuenta mínima el 2023.

Claro que si se miran las cifras globales, el actual campeón del fútbol chileno tiene supremacía sobre el elenco que viste de rojo. En los 30 partidos jugados, el Cacique ha celebrado 17 éxitos y convertido 56 goles. Sólo hay seis victorias chillanejas (34 conversiones) y han igualado en siete ocasiones.

Además, jugando en el Nelson Oyarzún, el conjunto de Macul registra siete victorias y 23 goles, mientras que los locales suma tres celebraciones y 16 conquistas. ¿Empates? Sólo dos. Pero este no es el único elemento a considerar, ya que los capitalinos no podrán contar con dos de sus figuras estelares: Maximiliano Falcón y Esteban Pavez. El primero cumple una sanción de tres partidos sin jugar y el segundo quedó fuera por acumulación de tarjetas amarillas.

El partido se jugará a las 18 horas de este martes y será transmitidos por El Deportivo.