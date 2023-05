Jaime Valdés cambia de puesto: se transforma en dueño de Deportes Linares

Jaime Valdés cambia de puesto. Después de su último paso como jugador, en Santiago Wanderers, Pajarito se pasa ahora al área administrativa: se convierte uno de los propietarios de Deportes Linares, que ocupa el penúltimo puesto de la tabla de posiciones en la Segunda División, apenas tres puntos sobre el colista, Deportes Concepción. Lo hace junto a un grupo de amigos, con los que asumirá el control institucional. Adquirirá el 75 por ciento de las acciones del club.

El ahora exmediocampista, quien se formó en Palestino, registró un extenso y destacado paso por el fútbol italiano y brilló en Colo Colo, realizó estudios en el INAF. Hoy, junto con el anuncio de su nuevo rol, anunció su retiro del fútbol profesional. Desde que se desvinculó de los porteños se había abocado a sus labores empresariales, que incluyen inversiones en distintos rubros.

De esta forma, Valdés se suma a la lista de jugadores que han adquirido clubes, que integran figuras como Marcelo Salas y Esteban Paredes. Arturo Vidal tuvo un rol protagónico en el Rodelindo Román, pero después del descenso a la cuarta categoría, el Rey no presentó la documentación para participar en esa competencia, lo que mantiene congelada a esa institución.

Jaime Valdés, en su paso por Colo Colo.

Es un hecho

La llegada de Valdés al club maulino está asociada a una gestión de Guillermo Lee, copropietario de San Antonio Unido y cercano a las autoridades locales, además de amigo de Pajarito. El empresario es enfático al señalar que no participará en la operación ni menos en la propiedad de la institución. “No me voy del SAU ni llego a Linares. Soy muy amigo del alcalde, mi familia es de allá, soy nacido y criado allá y los presenté”, detalla respecto del vínculo que gestó el negocio.

En el sur celebran su llegada. “El proyecto es a cinco años, siempre que nos mantengamos en el profesionalismo. Por el momento, el enfoque está puesto en lo deportivo”, manifiesta Álex Vásquez, quien hasta ahora detenta la presidencia del club. Ese puesto será ahora para Valdés o para quien designe en su condición de accionista controlador.

La influencia del exvolante se notará inmediatamente: ya está decidido el arribo de Eduardo Lobos como técnico, en reemplazo de Luis Pérez Franco, quien inició la temporada con un magro saldo de una victoria, un empate y seis derrotas, una realida preocupante para una escuadra que este año retornó al profesionalismo. El exguardameta sumará su tercera experiencia como entrenador, después de haber dirigido a Iberia y San Antonio Unido.