Jarry rompe el maleficio: vuelve a ganar en un ATP tras 19 meses

Una derecha sin respuesta detonó el momento de mayor felicidad de Nicolás Jarry en el último tiempo. Un maleficio que comenzó tras ganar el título del ATP de Bastad el 21 de julio de 2019 y que luego se estiró con una sanción por dopaje de 11 meses, que le hizo perder todos sus puntos en el ranking y comenzar de cero. Las sensaciones en la cabeza del tenista chileno, hoy 1.165 del mundo, deben haber pasado a mil por hora después de derrotar por 5-7, 7-6 (5) y 6-4 al español Jaume Munar (104°) en la primera ronda del ATP 250 de Córdoba.

En ningún momento se notó la diferencia de ranking de ambos jugadores. Por el contrario, Nico fue el que más fuerte le pegó a la pelota. Servicios bordeando los 220 kilómetros por hora hicieron recordar al que fue 38 del mundo tras ese título en Suecia. Dos horas y 44 minutos de lucha, que el santiaguino difícilmente olvidará.

Si bien perdió la primera manga, el ex pupilo de Dante Bottini tuvo chances para haberla ganado. Sin embargo, cometió varios errores no forzados producto de los nervios y de la falta de rodaje. No obstante, se mantuvo compitiendo en la cancha y eso le llevó a quebrar cuando el español sacaba para partido en el segundo parcial. Luego, un impecable tie break le dio aire para llevar el duelo a un último capítulo.

Nuevamente todo estaba cuesta arriba en el tercer parcial, cuando Munar rompió en el cuarto juego. Sin embargo, el chileno le devolvió la gentileza inmediatamente y luego tomó ventaja en el séptimo game, con una volea que rozó la red y cayó muerta del otro lado. La suerte esta vez estaba del lado de Jarry, quien no se puso nervioso y cerró una victoria que esperó durante 19 meses. Más precisamente desde aquella histórica jornada en Bastad, donde derrotó al argentino Juan Ignacio Lóndero y levantó su única corona ATP.

Por el paso a cuartos de final, Nicolás Jarry enfrentará al francés Benoit Paire, 29° del planeta y segundo cabeza de serie. Por ahora, con los 20 puntos cosechados, que se suman a los siete de la semana pasada en el Challenger de Concepción, el nieto de Jaime Fillol trepara cerca del puesto 740 del ranking. Aunque, más allá de eso, la sensación de volver a sentirse competivo en el máximo nivel lo llena de ilusión para enfrentar el futuro.