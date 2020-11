Jarry volverá al circuito en el Challenger de Lima

Después de recibir la negativa del Challenger de Guayaquil, Nicolás Jarry recibirá una invitación para jugar el cuadro principal en Lima. Si bien en un principio, las gestiones se estaban realizando para las clasificaciones, una serie de movimientos le permitieron al ex número 38 del mundo ingresar al main draw del evento que dirige el extenista Luis Horna y que se realizará entre el 23 y 29 de noviembre.

Nico había cumplido este 16 de noviembre su sanción de 11 meses por dopaje y ya está habilitado para volver a competir. Sin embargo, al no tener puntos, la única forma de volver a jugar es a través de invitaciones. Por eso, jugar el certamen peruano le permitirá tener la opción de sumar unidades para regresar al ranking ATP.

El último partido del nieto de Jaime Fillol se produjo en las clasificaciones del ATP de Adelaida, a principios de esta temporada. Luego, el 14 de enero se comunicó la suspensión provisoria por presencia de estanozolol y ligandrol en su cuerpo. El 20 de abril se oficializó la sanción, en la que se establece que se reconoce la explicación de contaminación de unas vitaminas del tenista, pero que se le sanciona por la negligencia de no controlar lo que ingresaba a su cuerpo.

“Estoy tremendamente agradecido con la organización del ATP Challenger de Lima, y en particular con su director Lucho Horna, por su confianza y por haberme dado la invitación para jugar el cuadro principal del torneo. Han sido meses muy duros, pero siempre confié en que pronto iba a poder contar con una nueva oportunidad. Comienzo una nueva etapa que no va a ser fácil, per sé que debo ir paso a paso, y me llena de alegría que esta invitación llegue de un torneo latinoamericano”, comentó Jarry desde Sarasota.

En tanto, Horna valoró la presencia de Nico. “Nos hace mucha ilusión poder contar con Nicolás en nuestro torneo. Es un gran jugador y esperamos que le vaya bien; tenemos muchas ganas de recibirle”, manifestó.

El cuadro final del ATP Challenger de Lima Copa Claro 2020 será de 32 jugadores y repartirá 44.820 dólares en premios.