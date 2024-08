Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo caen en el ranking ATP antes del comienzo del US Open

La gira norteamericana de tenis comienza a entrar a su recta final. Con el cierre del Masters 1000 de Cincinnati (hoy se juega la final) solo queda el US Open en el horizonte, provocando a su vez una serie de cambios en el ranking mundial de la ATP.

En estas modificaciones también se ven afectados los dos tenistas chilenos mejor rankeados del planeta, quien tras su paso por Ohio se vieron desplazados de sus puestos en el listado mundial de la ATP.

Alejandro Tabilo, la raqueta número uno de Chile, bajó un puesto, quedando en el casillero 23 de la ATP. Si bien esta noticia podría haber amargado su lunes, todo quedó en el olvido luego de confirmarse su presencia en la Laver Cup, reconocida exhibición en donde los mejores tenistas de Europa se enfrentan a una escuadra conformada por los exponentes más potentes del resto del mundo.

El segundo mejor tenista del país, Nicolás Jarry, la semana pasada aparecía en el puesto 25 del orbe, un sitial que ha visto perder por un lugar, ya que este lunes amaneció 26 con 1.675 puntos.

Este escenario no se repitió con los dos tenistas nacionales que osclina entre el puesto 100 y 200 del planeta, ya que tanto Christian Garin como Tomás Barrios no cedieron lugares en el listado mundial de la ATP. Mientras que Gago se mantuvo en el 116°, el oriundo de Chillán subió dos escalones, alcanzando el 161. Eso sí, Barrios sufrió una dura eliminación en la primera ronda de los clasificatorios del US Open este lunes.

La cima del planeta sigue siendo propiedad de Jannik Sinner, quien esta tarde (15.00) enfrenta a Frances Tiafoe por la final del Masters 1000 de Cincinnati. El número dos es Novak Djokovic y el podio lo cierra el español Carlos Alcaraz. Todos estarán en el US Open, último Grand Slam de la temporada.