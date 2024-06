Joaquín Niemann acecha a los líderes en el LIV de Houston

Con solo 18 hoyos por jugarse en Houston, Joaquín Niemann se posiciona a solo dos golpes de los líderes Paul Casey, David Puig y Carlos Ortiz. Un escenario accesible para el nacional, quien de ganar este domingo, levantará su tercer trofeo de la temporada en el LIV.

Una misión a la que llegará con la frente en alto tras un sábado donde conectó cuatro birdies y solo un bogey. De hecho, en muchos tramos de la jornada estuvo segundo en la tabla general, un sitial que perdió en las últimas banderas, terminando el día con la sexta mejor marca del torneo. Con los mismos números lo acompaña el norteamericano Matthew Wolff.

Escenario muy distinto al de Mito Pereira, quien tras dos días de competencia y 36 hoyos disputados marcha en el puesto 40, igualado con la exigencia del campo. El oriundo de Pirque además queda como el jugador del Torque GC (punteros en la tabla por equipos) con peor balance de cara a la jornada final, principalmente debido al doble bogey que sufrió en el hoyo uno.

El torneo en Houston además queda marcado en el calendario como la previa al US Open, tercer major de la temporada y que comienza el próximo jueves en Pinehurst, Carolina del Norte. Un evento especial, que no tendrá presencia chilena luego de que Joaco no haya superado los clasificatorios.

La revancha de Niemann eso sí llegará en julio, cuando vuelva a representar a Chile en unos Juegos Olímpicos, ahora en París. Mito por su parte tampoco estará en la cita de los anillos, ya que por ranking mundial está debajo de Cristóbal del Solar. Este último aún no tiene asegurada su presencia en Francia, pero está virtualmente clasificado, por lo que solo está esperando la lista final que saldrá el 17 de junio.