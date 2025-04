Joaquín Niemann analiza su brillante momento: “Creo que está siendo la mejor temporada de mi carrera”

Joaquín Niemann vivió una jornada de ensueño en Ciudad de México al ganar el tercer título del año en el LIV Golf de Ciudad de México. Feliz y emocionado llegó a la sala de prensa para contestar los requerimientos.

“Fue una buena batalla. Al empezar el día, sabía que necesitaba hacer algo especial, teniendo a Bryson tres golpes de ventaja y su forma de jugar, además de Cam, con sus dos primeras rondas realmente buenas y el calibre de jugador que es”, comenzó señalando.

“Hoy fue un domingo muy emocionante para mí. Estar con ellos en el último grupo, especialmente en México, y sentí que encajaba bastante bien con el público. Me dieron mucha energía al principio de la ronda, animándome, y pude jugar bien, con algunos buenos tiros desde el búnker, algo en lo que he estado trabajando mucho últimamente. Siento que ese juego corto está mejorando y me ayuda a tener mejores rondas cuando el juego no es tan bueno, y aún puedo disparar bajo”, reconoció.

Asimismo, también destacó su gran final con un birdie incluido. “Fue un día difícil al final. Pude pegar muy buenos golpes y terminar en el 18 con un poco de estilo, además, con el público de fondo. Fue especial”.

Clasificación al US Open

La victoria en la capital mexicana le dio a Niemann la posibilidad de asegura la exención al US Open, por lo que podrá jugar todos los majors de la temporada.

“Mi equipo me pidió que me inscribiera para la clasificatoria y la seccional, y no me interesaba mucho, así que, sobre todo, estoy agradecido de no jugar 36 hoyos un lunes después de un torneo. Sí, estoy muy contento”, admitió.

Por otro lado, valoró entrar en la historia del LIV, con sus cinco victorias, cifra que lo pone como el máximo ganador en los tres años del circuito, junto con Brooks Koepka.

“Es especial estar a la altura de Brooks con más victorias. Apenas han pasado tres años desde que me uní a LIV, y siento que es un lugar especial ahora mismo para mí y que puedo convertirme en el más ganador de la liga. Sí, es algo que espero con ilusión y voy a trabajar duro para conseguirlo”, sostuvo.

“Creo que está siendo la mejor temporada de mi carrera”, agregó.

El tramo decisivo

Joaco mencionó las claves de su éxito. “Después de que Bryson pegara el driver fuera de la cancha en el 13, yo pegué uno excelente y pude sacar ventaja. En el siguiente hoyo, en el par 3, hice un tres putts muy malos. Calculé mal el green toda la semana. No sé qué pasó, pero hacía lo contrario de lo que creía que hacía todos los días”, sostuvo.

“Pero después de eso, pegué buenos golpes. Como dijiste, tuve suerte en el 16. Tenía un hierro 9 y mi caddie me dijo que apuntara a la izquierda de la bandera, y lo intenté, pero simplemente lo ajusté un poco. Me dijo que habría árboles allí, pero que en el peor de los casos sería en ese búnker. Aun así, tenía buenas posibilidades de hacer un up-and-down. Empecé a oír muchos aplausos del público, que estaba como loco, y me di cuenta de que un poco de suerte nunca viene mal”, cerró.

