Jordi Cruyff abandona la selección de Ecuador sin dirigir una sola práctica

El técnico Jordi Cruyff y la Federación Ecuatoriana de Fútbol rescindieron el contrato que firmaron en enero de este año, hasta julio de 2022, tras llegar a un acuerdo y sin perjuicio económico para las partes. Según detalla EFE, las partes no abonarían nada adicional y el DT hispano-neerlandés y su cuerpo técnico cobraron el aproximado de entre un mes y medio y dos de su salario proyectado.

Lo sorprendente de esto es que Cruyff no dirigió ni una sola práctica en el seleccionado ecuatoriano. Dio un paso al costado producto de la crisis institucional de la Federación, la pandemia del coronavirus que alteró su planificación y la renuncia la semana pasada de Antonio Cordón como director deportivo. Este último es firme candidato para llegar al Betis y trabajar junto a Manuel Pellegrini. Ambos se conocen desde la época del Villarreal.

En los seis meses que permaneció en el cargo, sus ingresos ascendieron a cerca de 900 mil dólares aunque no estuvo en ninguna práctica, según informa el diario El Comercio. Su labor se restringió netamente a labores telemáticas. La cláusula de salida del hijo de Johan Cruyff es de 900 mil dólares pero la Federación no recibiría esa cifra porque deberán descontarse los meses de sueldo que le adeudan al técnico. En el contrato se establecía que podía salir sin indemnización, siempre y cuando sea contratado como director deportivo del Barcelona, lo que hasta ahora no sucede.

Ecuador se queda sin seleccionador cuando faltan tres meses para el inicio de las Eliminatorias.