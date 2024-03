Jorge Almirón no cierra la opción de refuerzos: “Si vienen uno o dos a jerarquizar el plantel, son bienvenidos”

Colo Colo consiguió su segundo triunfo en el campeonato nacional con un ojo puesto en la Libertadores. Por eso la victoria ante el campeón Huachipato dejó más que conforme al técnico de los albos, Jorge Almirón.

“Sumar, ganar, siempre es importante. No vamos contentos que todos sumen minutos, que compitan por un lugar en el equipo. Estamos conformes. Tenemos momentos para cambiar algunos jugadores, para ensamblar, que sumen minutos y tiempo juntos”, destacó el transandino.

Asimismo, el DT agregó que “siempre estuvimos a la altura del partido, ellos también, pero lo contrarrestamos de buena manera. Tal vez equivocamos en la pelota dividida. El equipo se tranquilizó y los cambios entraron bien, cambiamos la dinámica”.

Superclásico en la mira

Uno de los grandes ausentes fue Arturo Vidal, el gran fichaje del Cacique para esta temporada. El volante salió con complicaciones el jueves pasado, pero el técnico desdramatizó los problemas.

“Arturo (Vidal) va a llegar bien, estamos dosificando, tenemos que cuidarlo. Ante Godoy Cruz llegó donde pudo, otro jugador no lo hubiera hecho. La idea es que sume más minutos y la idea es que llegue a este partido del miércoles como visitante. Si no está al cien, tal vez no lo haga. Pero el domingo seguro va a estar, el Superclásico no se lo pierde por nada”, afirmó Almirón.

Incluso, volvió a tocar el tema del público: “para nosotros, para los jugadores y el fútbol chileno, ojalá pudieran liberar el aforo. Ahora el comportamiento fue normal. Queremos jugar a estadio lleno, le hace bien al fútbol. Hay un nuevo técnico en la selección, hay nuevos jugadores y siempre es bueno mejorar al fútbol de este país”.

Sin embargo, al menos en lo inmediato, el objetivo del equipo blanco está en la Copa Libertadores, torneo en el cual deberá visitar al Sportivo Trinidense de Paraguay, en la ida de la fase 3.

“Vimos ya al rival. Hoy perdieron, pero no jugaron todos los titulares. Es un equipo que sabemos las características y la manera de jugar. A partir de mañana nos focalizamos en eso”, sostuvo el argentino.

Los guaraníes están últimos en el torneo local y acaban de perder por 3-2 ante General Caballero. Pese a ello, el adiestrador del cuadro de Macul no se confía de ese momento.

“En el fútbol no se puede subestimar a nadie. Ellos pasaron en Ecuador en la altura y lo hicieron bien. Nos respetamos primero a nosotros y pensar en las condiciones del rival. Tenemos que hacer un buen partido, en una llave ida y vuelta, muy disputado. Cuando hay que defender lo haremos con todo, pero la idea es ir a ganar como visitante. Después veremos cómo se va dando”, completó el argentino.

Uno de los temas que rondan en las oficinas de Colo Colo es la llegada de refuerzos, a lo que Almirón contestó que “sobre la conformación del plantel, estoy conforme, pero si se puede traer a alguien más para jerarquizar, será bien recibido. Si existe la posibilidad, si vienen uno o dos para mejorar, son bienvenidos”.

La alegría de Palacios

Uno de los puntos altos en la dinámica del equipo del Monumental fue Carlos Palacios, quien tras anotar el primer se retiró feliz del esta nueva derrota de su equipo.

“Sabíamos que iba a hacer duro, difícil, parecido al de la Supercopa. Veníamos del desgaste del jueves, que fue muy complicado ante Godoy Cruz. Me voy contento por el equipo que está dispuesto a disputar en todos los ámbitos”, dijo el mediapunta a TNT Sports.

En la misma línea, el exVasco da Gama afirmó que “algunos veníamos con el desgaste del jueves, se hace difícil se hace muy duro. Huachipato es un gran equipo es el último campeón. Feliz por el momento que pasamos como equipo”.

Sobre su posición en la cancha, como falso 9, Palacios contestó que “me tocó jugar ahí en toda la pretemporada, pero me siento cómodo, con tal de ayudar al equipo, feliz, contar con la confianza de los compañeros y el técnico. Tengo un dolor en el tobillo, recibí un pisotón, pero no es nada grave, espero recuperarme para lo que viene”.

Pero el Superclásico ya está en la disciplina de los albos. Así, el partido contra Universidad de Chile, también fue tema tras la victoria ante el campeón Huachipato.

“Siempre fui hincha de Colo Colo, me sale de sangre, me hace feliz. Primero tenemos un desafío duro en Paraguay el miércoles, ahí lo dejaremos todo y luego pensaremos en el domingo”, dijo Palacios.

El otro goleador del duelo, Matías Moya, agregó que “nos hicimos fuerte de local y necesitábamos una victoria como esta. Esto es un desahogo muy grande, el año pasado no pude sumar muchos minutos. Ahora las cosas cambiaron. Agradezco la confianza del profe, eso es lo que uno busca siempre. Eso es todo para el jugador”.