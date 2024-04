Jorge Almirón sale en defensa de Arturo Vidal y justifica su ausencia del equipo titular de Colo Colo

Arturo Vidal será una de las principales novedades de Colo Colo para su debut en la fase grupal de la Copa Libertadores, el próximo miércoles, cuando el equipo chileno reciba a Cerro Porteño de Paraguay.

Así lo confirmó el técnico Jorge Almirón, quien en conferencia de prensa estableció la condición física del jugador y contó cómo ha sido la recuperación del jugador más caro del plantel.

“Arturo (Vidal) entrenó normal y llega. Tenemos un par de días más para darle el tiempo para que pueda estar. Así que va a jugar. Son los tiempos son normales, Arturo venía de no jugar por su operación. Llegó y jugó en el equipo, el ritmo de juego lo iba a retomar en el equipo, los partidos fueron muy exigentes, tuvo una molestia y ahí se fue dosificando para que pueda llegar bien a estos partidos”, dijo el DT argentino.

Asimismo, reconoció que “en el último partido terminó con una molestia un poco más grave, pero ya está recuperado. Simplemente, no lo quisimos apurar para que juegue sin molestias. Que no se atrase, por eso se hizo un poco más prolongada la recuperación. Está en perfectas condiciones. Habrá muchos partidos, 15 partidos en dos meses, con viajes. Iremos viendo cuánto va a jugar, hay muchos imponderables en el fútbol”.

Una de las polémicas que sacudió al club el fin de semana fue la torpe expulsión de Maximiliano Falcón, quien el sábado vio la tarjeta roja (la sétima de su carrera en el club) ante Everton, por el torneo nacional.

“Se pudo haber evitado la tarjeta. Me parece exagerada porque fue una falta a favor. Ya había expulsado al arquero de Everton, estaba muy sensible el momento, yo creo que el árbitro se apresuró, porque no hubo ninguna agresión, pero ya está”, explicó el transandino.

Consultado si existirá alguna sanción interna para el zaguero, el adiestrador del cuadro de Pedrero no quiso adelantar nada. Según su opinión, es mejor conversar directamente con el jugador, antes que decirlo por los medios de comunicación.

“Es un tema que hay que ver para que no se perjudique él y tampoco al equipo. Yo también era un jugador bastante fuerte y entiendo lo que pasa. A veces es muy temperamental, pero hay que medir eso. No va a cambiar, fui jugador y entiendo los momentos. Prefiero hablarlo con él, tranquilo, él lo sabe también. Cuando uno comete esos errores se da cuenta en seguida. Son con cosas muy personales, uno se siente mal porque perjudica al equipo. Las cosas se tienen que hablar en privado en persona. Somos un equipo y no hay que ventilar lo que pasa adentro, no parece sano. Como jugador no me gustaría que hablaran de mí en la prensa”, afirmó Almirón.

Estreno esperado

Almirón está completamente consciente de la efervescencia que despierta el debut del equipo en la fase grupal del torneo sudamericano. Sin embargo, prefiere no hacer promesas.

“El equipo lo hacen los jugadores, yo le puedo dar un aporte. Pero bueno, mi primera final con Lanús perdimos de local cuando iniciamos y llegamos a la final. El compromiso es hacerlo con mucha seriedad expectativas, habrá mucha, estamos ilusionados. Los jugadores se han preparado para este momento”, aseguró el argentino.

El argentino Gonzalo Castellani, de 36 años, es el último refuerzo de los albos. El mediocampista no juega desde el año pasado, situación qude retrasará un poco más su debut. En ese escenario, el DT adelantó cuáles son los plazos.

“Venía entrenando con un profe en lugar de un plantel. Es normal que se vaya sintiendo bien físicamente a medida que pasen los partidos. Puede estar el sábado, posiblemente sumar minutos, tal vez no de arranque. De a poco se va ensamblando, conoce la posición. Es bueno aprovechar el entendimiento que tiene”, afirmó el transandino.