Jorge Martínez defiende liderato

Desde mañana hasta el domingo, tendrá lugar la tercera fecha del Rally argentino, en donde el piloto nacional Jorge Martínez llega como líder de su categoría. Será el Rally Pagos del Tuyú-General Madariaga, que después de casi 10 años vuelve al calendario de la competición trasandina.

Madariaga ha vivido en la competición de forma escalonada. La primera vez que se corrió fue en 1983. Luego, de forma ininterrumpida, entre 1985 y 1992. No volvió a estar presente hasta 2010 y 2011. En 2012 no se pudo completar por una torrencial lluvia. Y desde entonces no había vuelto a figurar en el calendario.

Mañana será jornada de reconocimiento. La prueba parte el sábado con un recorrido total de 83 kilómetros, repartidos en tres tramos. El domingo serán un total de 85 kilómetros repartidos en dos tramos, en donde el camino es de tierra y gravilla y se bordean distintos lagos y ríos que cruzan el camino de los pilotos. Otro dato son sus cerradas curvas de 90 grados y otros giros rápidos casi al final de las etapas.

Jorge Martín

Jorge Martínez es puntero en su categoría en la RC2A, con 106 puntos, al volante de su Škoda. Lo sigue Juan Carlos Alonso, con 85 puntos. El chileno es uno de los favoritos para llevarse esta fecha. Sueña con ser el primer chileno que gana el Rally de Argentina.

Martinez y su copiloto Alberto Alvarez lideran en la clase RC2A

La siguiente fecha se disputará en Córdoba del 16 al 18 de abril.