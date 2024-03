Jorge Salkeld, vicepresidente de Octagon: “La ATP estaba muy preocupada por la cancha; resolvimos, vieron cómo fue evolucionando la pista”

Jorge Salkeld es una persona fundamental en el esquema de la gira sudamericana de la ATP. El extenista y empresario peruano es vicepresidente de Octagon, la empresa dueña de la fecha del Chile Open y que también tiene la representación de las carreras de Nicolás Jarry, Alejandro Tabilo y Tomás Barrios. Con un vida repartida en un 30% en Miami y un 70% en Francia, el alto directivo visitó Santiago para el desarrollo del certamen capitalino y conversó con El Deportivo.

¿Qué le ha parecido el desarrollo del torneo a lo largo del tiempo?

La primera edición la hicimos tres meses después del movimiento social que hubo en Chile. Eso fue una maravilla, se hizo, salió muy bueno y el público estuvo presente. Los sponsors estuvieron presentes después de un momento crítico que estaba pasando. La gente creía en el producto, se hizo muy bien. Decidimos movernos del Estadio Nacional para acá, para proteger un poco el torneo de estos movimientos que nadie sabía qué iba a pasar...

Después vino la pandemia...

Luego viene la pandemia, que no se pudo jugar con público. Pero por suerte tuvimos el respaldo de los patrocinadores, que siguieron respaldando al torneo. Tuvimos el respaldo del ATP también. Los jugadores aceptaron jugar por menos prize money, porque no se podía vender como se tenía que vender. Porque la gente quería competir, quería tener producto. Y la ATP Media, que se encarga de la televisión, necesitaba partidos para poder alimentar todos los contratos que ellos tienen a nivel del mundo. Era súper necesario que el evento operara, que se hiciera. Entonces, aquí tuvimos un lindo respaldo de Movistar, que nos prestó las pantallas en la pista, pusimos los teams y la gente mirando el partido. Fue fabuloso eso. Porque no hay nada peor de jugar con una pista con 15 personas, los jueces de línea y nada más. Pero ahí nos arropamos con esas pantallas que nos trajo Movistar. Y logramos hacer un ambiente un poco digital. Y estuvo bien, se jugó bien. Entonces, todo eso eran signos muy buenos, porque en otros sitios, los patrocinadores dijeron “no podemos activar con un público, no hay público, entonces no vamos a patrocinar”. Pero aquí logramos revivir el torneo de esa manera.

¿Cuándo empiezan a operar con normalidad?

Ya en el 2023, comenzamos a operar normalmente. No solamente normalmente, sino que incrementamos la cancha central a 5.000 sitios, cosa que tenemos ahora. Tenemos una pista que está a ese nivel y se mejoró con las butacas, hay una visión mucho mejor de la cancha y se invirtió en eso para esta edición del 24. El Village con los sponsors creció también. Y la zona VIP también creció. Se dobló.

¿Qué pasó con la cancha, que era nueva, y sin embargo tuvo problemas?

Se invirtió en una pista nueva, aquí en la central. Se hizo una inversión, pero donde falló fue en que no se utilizó suficientemente para aplastar la tierra. Esa es una de las razones. O sea, se creía que mejor no se usara mucho para no se echara a perder... Ese fue el error. El error era que había que usarse más. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Desde cuando vimos esto en la calificación, se comenzó a trabajar en la noche, cuando se podía. Se rehicieron los fondos y se hizo un hueco, se puso ladrillo, se mezcló y se endureció un lado, se endureció en el otro lado... Y ya a partir del miércoles se veía la mejoría y entramos en una pista adecuada, se puede decir.

Hubo jugadores como Carballés que dijeron que no se tenía que hacer más el torneo. ¿Cómo tomó esa crítica?

Lo entiendo, pero también él perdió su partido. Entonces no estaba muy cómodo, porque justamente todos los que ganaron no se quejaban; los que perdieron se quejaban. A ver, no es para disculpar, no es para una razón, porque sí, la cancha estaba blanda y no ha tenido que haber estado blanda. Nos hemos dado cuenta y se ha resuelto el problema de esta manera. Se trabajó hasta las 4 de la mañana.

La ATP los puede multar por esta situación, ¿cierto?

Sí, claro que puede multar. Por supuesto que puede multar y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Hemos estado hablando con la ATP a diario, con reuniones. Han visto cómo la pista ha progresado. Por eso nos han dejado jugar en ella y han visto su progreso y ya estamos bien. Sí que esta reacción se debió haber hecho 10 días antes del torneo. No se hizo, y ese fue el error, para poder tener esos 10 días para retocarla. porque ya estaba nueva. Estaba nueva desde hace tres meses la pista, pero se tenía que haber hecho jugar más. Entonces sí, la ATP estaba muy preocupada por la cancha; resolvimos, vieron cómo fue evolucionando la pista... Se iban jugando partidos, y por eso decidimos poner solamente tres partidos los últimos días y poner uno en la pista uno, y reaccionó bien, lo que permitió que se terminara jugando con una pista de tierra normal.

¿El torneo corre algún riesgo de que no se realice, como se ha instalado en algunas redes sociales?

No corre ningún riesgo. El problema de las redes sociales es que, número uno, lo que quieren es crear número de followers para poder comercializarse ellos mismos; número dos, van a trastornar la realidad o lo que dice la gente para crear sensacionalismo. Estas redes sociales que mandan cosas no están aquí. Acreditados como prensa, no. Entonces, no les puedes hablar y explicarles lo que pasa. Ellos crean, trastornan lo que la gente dice y multiplican los problemas para crear sensacionalismo. Y eso es lo que pasa, no solamente en el tenis, sino por todas partes. Es la lucha de quién tiene más followers. Y con esos followers ellos pueden luego comercializarse con sus patrocinadores.

Además, el torneo renovó por cuatro años más con ustedes.

Sí, exactamente, se está creciendo. Cada vez el objetivo que tenemos aquí y de SACS, nuestros partners, es de traer cosas nuevas cada año, lo hemos hecho. Hemos pasado todo lo crítico. Este año la infraestructura, como puedes ver, ha crecido. Mejor calidad de estanterías, la gente está muy contenta porque antes cuando tú estabas acá arriba no veías bien, ahora ya lo ves bien. El VIP, excelente, el publico aquí, excelente, y ya estamos hablando. Tuvimos una reunión con la ATP para intercambiar de qué manera podemos seguir creciendo el torneo. Yo creo que en lo que podemos seguir creciendo como torneo es teniendo una cancha número uno más consecuente con el torneo y más grande. O sea, la central y la cancha número uno más consecuente y eventualmente agarrar una cancha dos en otro lugar y hacer crecer, porque el público está. Estuvimos con un 95% de ventas desde el miércoles en la noche. El martes ya estábamos a 80.

¿Es opción ir al Estadio Nacional, que está completamente remodelado?

Sí, eso es algo que se ha conversado anteriormente, la posibilidad de ir al Estadio Nacional, pero yo no creo que el Estadio Nacional puede captar esta capacidad de 5.000 o hacer crecerla. Yo sé que en su día, hace un par de años, se pidió y se les dijo “hablemos, trabajemos esto juntos porque hay posibilidad eventualmente de ir al estadio”. Pero no hubo esa conversa. Y ellos siguieron con sus planes y se rehízo. Muy bonito, lo vi en la tele. Bello el estadio, no solamente la cúpula del tenis, sino lo que hicieron con todo lo demás, las piscinas, el fútbol, el squash, todo eso que han hecho es fabuloso. Y tengo entendido que los Juegos Panamericanos fueron excelentes, el nivel de imagen, el público extraordinario que vino a ver...

¿Entonces el Nacional quedaría descartado por la capacidad?

Sí, bueno, o sea, está la capacidad y luego está también los otros elementos, como dónde se come, dónde se relajan, las zonas de recuperación. Sí, hay pistas, muchas pistas. Eso no es el problema. Pero luego hay otras cosas anexas. Por ejemplo aquí en San Carlos de Apoquindo, lo que les gusta mucho a los jugadores es tener esta zona de relajación. Están aquí tranquilos, tienen una linda vista. El club es lindo, los recibe, tienen su zona de comida, y luego el vestuario y todo ahí abajo; por allá tienen una sola calentamiento. Tenemos un gimnasio que usan con los socios con los jugadores y nadie se ha quejado. Los jugadores están muy cómodos aquí, si se puede decir.

¿Y cómo ha visto a los jugadores chilenos que representa Octagon?

Todos han mejorado. Nico ya vimos lo que hizo el año pasado. Lamentablemente perdió acá. Y bueno, ese es el tenis. Hay que estar al tope, porque hoy es tan competitivo el tenis, sobre todo masculino, y todo el mundo está por la labor de ganar y tienen las armas para ello. Y Nico está ahí. Ale está en una muy buena fase ya desde el año pasado y físicamente se ha recuperado bien después de un año con varios dolores. Cuando estás sólido físicamente, ahí es donde tú realmente puedes entrenarte en ese aspecto como técnicamente. Eso lo ha logrado hacer con el equipo de trabajo que tienen con Alto Tenis. Yo creo que en la academia Alto Tenis, con Guillermo Gómez, que tiene a cuatro entrenadores que están por la labor de Tomi y Ale, es extraordinario.

Por otra parte, se habló mucho de que el ATP de Córdoba se termina. ¿Es así?

La ATP empezó a potenciar cinco Masters 1.000, Madrid, Roma, Toronto, Cincinnati y Shanghai, que se estiraron a 12 o 13 días, lo que cambió el calendario y surgió la necesidad de despejar el mes de julio, porque había que acomodar Toronto y Cincinnati. Además se fusionaron varios ATP 250 para transformarse en 500, que van a estar en las mismas semanas. Esa es la motivación del tour. Estrenar un producto, si se puede decir, más alto. Para los jugadores eso significa que tienen un poco más de obligaciones de jugar los 1.000, y los 500, que son obligaciones a mi punto de vista no tan difíciles, porque son buenos torneos por todas partes; premios y puntos interesantes. Ahora, lo que sí tiendo a escuchar de los jugadores es que a ellos no les gusta estar dos semanas en un sitio, porque si pierden en la primera o segunda ronda, tienen que esperar 12 días para el siguiente torneo. Bueno, a nivel de su salud, es mejor. Así descansan, reponen, se entrenan. Pero psicológicamente a los jugadores les gusta jugar. Son muy competitivos. O sea, no les gusta quedarse... Es más, cuando ellos se lesionan, lo que más quieren es retornar a la competición. Y a veces retornan muy rápido...

¿Entonces, Córdoba sale del calendario?

En la gira de Sudamérica, el próximo año Córdoba sale del calendario y se mantiene lo que tenemos ahora, que es Buenos Aires, Río y Santiago.