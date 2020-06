Jorge Valdano: “El fútbol es el camino más corto a la normalidad"

Para entender a Jorge Valdano hay que disponerse a la sensibilidad. El ex delantero argentino, ex entrenador del Real Madrid y luego ex director deportivo merengue, ha transformado el discurso en la herramienta para sentirse más cerca del deporte que dejó de practicar activamente en 1987, un año después de haber alcanzado la gloria en el Mundial de México con la Argentina de Maradona.

Valdano fue el invitado a Conversaciones LT. Y en el espacio, en el que fue entrevistado por el editor de Deportes de La Tercera, José Miguélez, regaló definiciones propias del sello que lo ha caracterizado desde que colgó los botines. "Me sigo quedando como futbolista, pero mirando para atrás No me animaría a jugar un partido de metegol. Me enamoré del fútbol jugando. Todo lo demás tiene que ver con no alejarme del campo de juego. Siempre he tratado de pensarlo. También uno emite un mensaje. Convertir el fútbol mensaje ha sido mi vida desde

¿Por qué tan poco como entrenador?

Me gustaba esa experiencia. Como escribió el prologuista de mi libro, en el fútbol solo me faltó ser balón y árbitro. Pero es una tarea solo apta para obsesivos y yo soy una persona más bien dispersa. No habría servido para dedicarle mi vida a esa actividad. Si hubiese vivido tres veces, una se la habría dedicado a esa actividad. Pero solo viví una.

¿Cómo será el fútbol después de la pandemia?

El fútbol es un juego exageradamente humano. Seguramente nos sentiremos vulnerables, con menos afán consumista. Los clubes han salido de esta experiencia asustados, con la necesidad de apretarse el cinturón económico. No creo que cambie lo esencial. La pasión terminará poniéndonos más o menos en el mismo lugar. El fútbol seguirá siendo la mayor entretención de la gente. Generará la misma atracción de sus gente. No espero grandes cambios del fútbol, como no espero de los humanos. Es increíble como la normalidad está asociada al fútbol, por lo menos en España. Da la sensación de que la liga es el camino más corto a la normalidad. Y que la normalidad nunca se ha parecido tanto a la felicidad.

¿Va a cambiar el contacto, las faltas, los abrazos?

Va a ser fácil acordarse de aquellas cuestiones que son cosméticas, los festejos de los goles, cosas de ese tipo, En el desarrollo del juego no espero grandes cambios. Jugar sin gente será una experiencia bastante desabrida para los espectadores, pero no tanto para los jugadores. Yo disiento. Los entrenamientos se hacen al 100 por ciento. Y a veces al 150 por ciento. Quizás va a faltar ritmo competitivo. Todos coinciden en que los jugadores han llegado impecables. Eso implica que llegas con fuerzas y energías, pero el fútbol tiene cosas específicas. Habrá que esperar tres o cuatro partidos.

Cuando era jugador acuñó el concepto miedo escénico ¿como se define esta situación ahora?

EL miedo escénico te lleva a una especie de euforia competitiva. Un estado de excepción del ánimo. Los futbolistas llegan casi al punto del heroísmo para la gente. Eso ahora será menos probable. Será menos probable que el peor le gane al mejor. Ese estado de excepción del ánimo sí que se va a perder. Los jugadores no tendrán el aliento del público, pero habrá una televisión que lo pondrá frente a millones de aficionados.

¿Aparecerán los Maradona de entrenamiento?

Nunca vi un Maradona en los entrenamientos. Pero sí hay jugadores que se llamaban de entrenamiento, que mostraban un talento superior y que el público los inhibía. Y al revés, que en la semana parecen vulgares y que el publico lo levantaba. Pero volveremos pronto a la normalidad. En dos o tres meses, recuperaremos el fútbol de toda la vida.

Lo de los cinco cambios ¿va a perjudicar al Barcelona como dicen?

No es lo mismo ser grande llamarse Real Madrid o Barcelona. El Barcelona juega desgastando al adversario y en los últimos minutos desequilibra los partidos. Influye de manera distinta en uno y el otro. Pero todo esto hay que comprobarlo.

En esos cinco cambios, el Barcelona podrá ocupar a Vidal...

Pero no tiene más que Vidal. Si uno mira al Madrid, tiene a Bale, a Asensio, a Isco. En cambio, los equipos más pequeños no agregan calidad, sino energía. Importante, pero distinto.

¿En qué momento del fútbol estábamos?

Buenísimo. Con grandes referentes como el Liverpool y el City, Uno más rockero y el otro más elaborado. El Madrid y el Barcelona son distintos en estructura, pero con alma de ataque. En el fútbol alemán vemos al Bayern Múnich, totalmente generoso. Seguramente habrá nostálgicos que me contradigan, pero no tengo duda de que el fútbol está evolucionando hacia una generosidad en ataque. Hay otras cosas que me preocupan: se está sistematizando mucho y eso penaliza al jugador diferente.

El último partido antes de la pandemia fue el el del Atlético ante el Liverpool

Pero son excepciones. No podemos analizar al Liverpool a partir de una mala noche.

En esa normalidad, los españoles no somos los alemanes. ¿Es trasladable eso a Sudamérica?

Será más difícil. Ya hemos visto jugadores que rompen el protocolo y nos los cuentan a través de la redes sociales. Yo he pasado por dos tipos de controles, vendrá un tercero.

Lo que sí cambiará es la industria, ¿cree que esta contingencia servirá?

Absolutamente, sí. Aquel fichaje de Neymar va a seguir marcando el récord durante muchos años, probablemente una década. El virus parece tener una virtud, haber ralentizado la pretensión de hacer una liga europea. Me da la sensación de que este baño de realidad ha aplacado a los tiburones de aguas profundas, que ven las cosas más desde la economía que desde el juego.

Siguen apareciendo las portadas de Lautaro al Barcelona…

Las aspiraciones de fichar seguirán existiendo. Lautaro es un buen ejemplo. Tiene una cláusula de 100 millones y el Barcelona dice que no pagará jamás la cláusula. Lo demás lo tendrá que pagar con las cesiones. Ese será un mercado que se activará muchísimo. Ya va en un 30 por ciento.

¿Y en Chile?

Dentro de sus proporciones, todas las ligas sufrirán consecuencias parecidas. Sudamérica se ha convertido en un productor de talento. Si el mercado europeo se retrae, tendrá consecuencias en el mercado productor.

¿Y que el hincha vaya menos a los estadios?

Ninguna. Quizás al principio haya algún tipo de recaudo, pero luego lo hará con el mismo entusiasmo. Incluso para viajar.

¿Qué pasará con la violencia?

No confío en absoluto de que el ser humano salga mejorado de esta experiencia. Con que no salga empeorado, me conformo.

¿Y el futbolista? ¿Este golpe de realidad le habrá llegado?

Habrá llegado al futbolista de una forma totalmente pasajera, como será pasajero el agradecimiento a esa gente a la que le debemos tantas vidas. No vislumbro un mundo distinto dentro de seis meses. Una vez sacudido este golpe, volveremos a esta rutina, que no será muy distinta.

¿Y la globalización?

A lo mejor íbamos demasiado rápido hacia el futuro. Mucha gente ha descubierto que buena parte de la felicidad perdida está en el pasado, apretando un poco más el freno. Menos consumista. En ese aspecto quizás corrijamos. Cuando digo… en nada tengo más ganas de equivocarme.

Aquí, por una cuestión sanitaria, han tenido que adaptarse a lo que diga el gobierno.

Mientras estemos supeditados a los antojos del coronavirus, me parece natural acogerse a lo que dice el gobierno. Cuando nos mandaron a casa, no vi agredir a mi libertad. Sería como decir que ves limitada la libertad por parar en un semáforo en rojo

¿Hay algo de pan y circo en la vuelta al fútbol?

Hay un imperativo más económico. Es la industria. Hay que volver a jugar para que la gente consuma. Es distinto. Que la industria viva del entretenimiento, ninguna duda. Es el circo. Pero más importante es el pan.

¿Y a nivel social?

Cuidado con el fútbol porque a veces en los estadios surgen cuestiones que están escondidas en la maraña social. A veces nos adelantan lo que va a ocurrir. Manifestaciones racistas, signos sociales. El fútbol tiene un fuerza simbólica muy, muy fuerte. Estaba escribiendo sobre eso, sobre la importancia del fútbol para recuperar la sensación de normalidad. Volviendo el fútbol parece que alargamos el paso. Yo recuerdo el partido del 86 entre Argentina e Inglaterra ¿puede ser que un partido ganado tenga el mismo peso que una guerra perdida? Sí que puede. Pero el que quiera soluciones sociales, que busque en otra parte.

¿Como, teniendo Argentina jugadores extraordinarios, no ha podido volver a ganar el Mundial?

Una cosa es tener delanteros extraordinarios y otra cosa en todos los sectores. Pero también se tienen que alinear los astros. La suerte juega su papel. Argentina tuvo dos o tres posibilidades de ganar una Copa América o un Mundial. Chile lo sabe muy bien. Eso no pone en duda la calidad de los jugadores ni el momento actual. Lo que sí debemos preguntarnos es si el fútbol europeo nos está empezando a comer. Esa importación está provocando

¿El fútbol de selección se ve un poco más lejos?

Ahora toca la liga, en agosto la champions… Sí, se ve más lejos.

¿Cree que Chile ya se está acabando?

Se está acabando una generación, no se está acabando Chile. Se generará un afán competitivo nuevo. Yo estuve en el 86. No era lo mismo ponerse la camiseta de la selección después del 78. Eres una de las selecciones clásicas, salir segundo se considera un fracaso. Son consecuencias que impactan en los jugadores.

Esa generación ¿fue una obra de Bielsa o fue como le pasó con Raúl, que estaba ahí y su mérito fue sencillamente ponerlo?

A veces ocurre que salen jugadores de un talento superior, pero a ese talento hay que darle método y ahí aparece Bielsa. Es mejor que un entrenador que reparte camiseta.

SI no está Messi, ¿se cae el Barcelona?

No me consta. Hay leyendas, pero es mucho más fácil ser campeón de cualquier cosa teniendo a Messi. Lo otro que se cuenta hay que demostrarlo. Francamente, no lo sé. No da la sensación de que sea un tirano, pero es otra sospecha. No conozco la realidad.

Viendo The Last Dance ¿hay que ser un tirano para triunfar en el deporte?

Hay que tener un afán competitivo enfermizo. A mí me fascinaba que Maradaona provocara una fascinación en la gente, como si fuera un cantante de rock, pero lo que me fascinaba más era que no tuviera ninguna duda de que lo merecía. Producen una relación especial con el público. En el 86, el equipo se fue para atrás y pegó un grito “todas las tácticas que quieran, pero para adelante”. El entrenador dijo “acá nadie especula”. Son influencias, liderazgos muy especiales.

¿Como recuerda su relación con Zamorano?

El error de ningunearlo fue un error ético, por lo que es más difícil de perdonar. Es conculcar principios. Me perdonó mucho antes Iván que Chile, es una realidad. Somos amigos, recompuse totalmente la relación. Hice todo lo posible para que Pellegrini llegara, pero nunca saqué un empate. Pero siempre me sentí respetado en Chile.

A Pellegrini lo llevó a un equipo grande y tuvo que firmar su finiquito...

Nunca me he arrepentido porque llegara. Se fue con un índice de aceptación muy alto, pero en el Real Madrid no ganar un título es complejo.

¿Cómo fue tener a Bilardo como entrenador?

Todo el mundo conoce que en Argentina hay dos corrientes y cada uno con su ejército. Conocí a Menotti con 17 años y encontré una sensibilidad tan parecida a la mía que me hice menottista. Con Bilardo me sentí respetado. Solo tres jugadores conservaron los números que llevaban en sus clubes: Maradona, Passarella y yo. Jugué todos los minutos. Pero no me movió dentro de mis principios. En la división, me declaro menottista

¿Qué le parece el momento que está viviendo Alexis Sánchez?

La edad, el tiempo lo va consumiendo. De todas maneras, su trayectoria ha sido larga, exitosa. No me parece que esto que está ocurriendo puede marcarlo. El jugador se debe beber hasta la última gota. Yo no pude hacerlo.

¿Lo ve recuperable?

No sé cuál es el momento de Alexis. No tengo elementos analíticos para dar una respuesta.

¿Y a Vidal?

Tiene una gran ventaja: son jugadores que no tienen nada que ver con el estilo que le conocemos al Barcelona y, sin embargo, juegan desacomplejados. Es lo mismo que Suárez. Parece cómodo en lo personal, porque ha sido aceptado por el grupo.

¿Y otro chileno?

Aránguiz está jugando muy bien. Tiene un impacto muy grande en los partidos.

Referente al Mundial, ¿qué va a pasar después de la pandemia?

Ahora hay que legislar con un extraordinario sentido de la inmediatez. Estamos lejos de 2022. Hay mucho tiempo por delante todavía. No creo que el mundial altere sus planes, salvo que esto tenga un segundo round.