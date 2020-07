Fuenzalida: “Si el club cree conveniente que yo no sea el capitán, así va a ser”

José Pedro Fuenzalida intenta dar por superada la polémica que generaron sus elogios a Colo Colo y Universidad de Chile, una situación que provocó la fuerte reacción de Nicolás Castillo, pero delega en Universidad Católica la designación de quien deba portar la jineta de capitán estudiantil, un privilegio que hoy ostenta, pero que se le cuestionó en función de esas declaraciones.

“Es un tema cerrado. Obviamente, tuvo un par de días de ruido. Cuando vi que empezó a generarse este tema en redes sociales, traté rápidamente -y hablé con el club- de poder aclararlo. Después aparecieron las declaraciones de ‘Nico’. Hablé con él internamente. O sea no tuvimos contacto, pero le respondí y le expliqué la situación”, afirma Chapa en el marco de una aparición publicitaria.

“Creo que quedó ahí. Generó cierta polémica, pero creo que era innecesaria y, además, se pudo salir bien. Hoy estamos tranquilos. Lo que más me preocupaba era que no generara problemas con los compañeros o ruido innecesario en el club y, por suerte, las cosas ya pasaron”, insiste el carrilero derecho.

En ese sentido, dice que la capitanía no es un privilegio que le pertenezca. “El tema de la capitanía no es algo que uno sea el dueño. Es algo más o menos implícito en el grupo. Uno no llega al camarín y dice acá el capitán soy yo. Te eligen. Obviamente, si en este caso, después de una polémica, si el club cree que lo conveniente es que yo no sea el capitán, así va a ser. Siempre va a estar a disposición el tema de la capitanía”, sostiene.

“Es muy lindo ser el capitán de un equipo, pero también es algo que está a disposición del club. Siempre he sido un agradecido de ser el capitán de la Universidad Católica. Si algún día el club decide que no sea capitán, también voy a estar feliz de seguir jugando”, concluye.