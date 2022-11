“Juro por Dios que me puse a llorar”: la potente arenga del técnico de Arabia Saudita para dar vuelta el partido contra Argentina

Arabia Saudita vivió una fiesta completa en su debut en el Mundial de Qatar 2022. El conjunto asiático cumplió un sueño al superar a Argentina por 2-1, en el encuentro válido por la primera fecha del Grupo C de la competencia.

Si bien la Albiceleste se colocó en ventaja en el primer tiempo con un gol de penal de Lionel Messi, hubo un momento en el camarín saudí que les permitió poner el marcador a su favor con dos tantos, en los 48 y 53 minutos.

Así lo reconoció el volante Abdulelah Al-Malki, quien dijo que la arenga del técnico Hervé Renard los inspiró a querer “comer hierba” tras el descanso.

“Tenemos un entrenador loco”, declaró a Alkass Sports. “Nos motivó durante el medio tiempo, diciéndonos cosas que nos hicieron querer comer hierba”.

Y añadió: “Antes del partido, en la charla previa al partido con el entrenador, juro por Dios que me puse a llorar. Nos motivó al grado de que no podíamos esperar a que comenzara el partido”.

Una charla necesaria pensando en que la Argentina de Messi y compañía enfrentaba este duelo no solo con la idea de ser favorito para quedarse con el liderato del grupo, sino que como candidato para levantar el trofeo.

Luego, se filtró un antiguo video del DT arengando a sus jugadores cuando caían por la cuenta mínima ante Vietnam. “¡Tu talento marcará la diferencia! Mantente tranquilo y calmado. ¡Aún nos quedan 45 minutos!”, lanzaba Renard, hace un año, en las Eliminatorias asiáticas para el Mundial.

“En el fútbol a veces pasan cosas inesperadas”

Tras el encuentro, el DT de Arabia Saudita dio a conocer sus impresiones sobre el duelo y lo que le espera a su selección en sus próximos partidos.

“Se han alineado los astros hoy. Argentina sigue siendo un combinado fantástico con 36 encuentros seguidos sin perder, campeones de la Copa América con un jugador espectacular pero en el fútbol a veces pasan estas cosas inesperadas”, comentó.

“Quisiera dar la enhorabuena a estos jugadores fantásticos llevo tres años dándoles la enhorabuena. Decidí venir a este país y desde entonces he tenido una gestión respaldada y apoyada siempre. Incluso cuando visitamos al príncipe no nos ejerció nada de presión. Cuando la presión es excesiva la cosa no funciona”, continuó el DT.

Y, a pesar de obtener la victoria, terminó siendo autocrítico. “Tácticamente no hemos estado bien la primera parte pero la presión sobre los centrales y Leandro Paredes no era suficiente. Al primer minuto nuestro portero ya ha hecho un paradón y después varias ocasiones de gol. Pensé que si marcaban otro el partido estaría acabado y por eso en el descanso no estaba contento. No podemos jugar como lo hemos hecho en la primera parte. Estamos contentos pero tenemos dos partidos más por delante”, aseguró.

También se refirió a los alocados festejos en el camarín. “Ha habido una buena celebración y ya está. Nos quedan dos partidos o tal vez más. Todo puede suceder en el fútbol. Puede faltar motivación en el primer partido. Es algo que las personas no entienden. Messi jugando contra Arabia Saudi... es normal la falta de motivación. Ha sido un éxito y un día histórico para el país pero quedan más partidos”, cerró.