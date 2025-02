Kidd Voodoo vuelve a hablar del estadio de la U antes de subirse al Festival de Viña: “Si tuviera la posibilidad, lo haría”

Kidd Voodoo vuelve a la carga con su intención de hacer el estadio de la U. Hace algunos días, el artista, que se presenta este viernes en el Festival de Viña, se refirió a su conocido anhelo de financiar el recinto estudiantil. Reconoce que cuando lo dijo fue en tono de broma, pero que eso no significa que no le gustaría. “Voy a ser súper honesto, fue una talla del momento, pero vi que tomó demasiado vuelo. Si yo tuviera la posibilidad de hacerlo, lo haría. Soy chuncho desde niño”, comentó.

El cantante había comentado hace algunas semanas su impresión sobre los proyectos fallidos que ha tenido Universidad de Chile para levantar su anhelado reducto propio. “Yo voy a ser el que haga el estadio en el algún momento. Ese es mi fin como artista. Creo que es un problema de logística”, analizó en su momento.

Kidd Voodoo posa con la camiseta de la U junto a Mauricio Pinilla.

¿Quién es Kidd Voodoo?

David León es su nombre real. Con más de 4 millones de reproducciones en Spotify, el oriundo de Maipú es uno de los nombres que está en la parrilla del próximo Festival de Viña del Mar. Es un músico que explora los géneros del reggaetón y el trap, aunque también ha hecho apariciones con artistas de otros estilos. Por ejemplo, el año pasado se subió al escenario de la Quinta Vergara con Los Bunkers para cantar Nada nuevo bajo el sol y en esta edición interpretó Paramar, el clásico de Los Prisioneros, en la apertura de la cuarta noche.

Su carrera inició en 2019, con la canción Olvidarme. En 2022 lanzó su primer EP, con seis canciones, llamado Pa los Sátitos. Sin embargo, antes tuvo una banda llamada Resonancia Etérea, que armó en 2016 junto a cuatro amigos. Ahí su gusto iba más por el indie rock, luego dio el giro a la música urbana. “Es muy chistoso porque yo estaba full con eso, estaba full con el indie rock, me encantaba. Llegó la prepandemia y no podía hacer el indie porque yo me juntaba con tres personas más, eso requiere una banda. Así que en mi ansiedad de querer hacer más música, empecé a aprender del género urbano y me tiré por lo más indie del urbano, y después llegué a lo que es género urbano en sí”, explicó a La Cuarta.

En la mencionada entrevista reveló que le gusta el fútbol. “Mucho”, enfatizó. “Soy del mejor de Chile, la U. De toda mi vida. En los jugadores me quedo con Charles Aránguiz, es el mejor”, añadió. En el pasado, el artista ha subido videos a sus redes sociales tocando guitarra con la camiseta azul y también tiene una fotografía junto a Mauricio Pinilla, donde ambos posan con la casaca de los laicos.