Kristel Köbrich: “Solo pienso en las ganas de seguir trabajando; el resto sobra”

La deportista olímpica chilena Kristel Köbrich (35) conversa con El Deportivo tras su exitoso paso por los Sudamericanos de Deportes Acuáticos de Buenos Aires, competencia en la que obtuvo medalla de oro en los 1.500 y de plata en los 800 metros libres. La nadadora clasificó hace dos años a Tokio 2020, luego de quedarse con el segundo lugar en el TYR Pro Series disputado en Estados Unidos, y asegura estar trabajando duro para dar lo mejor de sí en sus quintos Juegos Olímpicos.

¿Cómo se preparó para el Sudamericano, teniendo en cuenta la pandemia?

Me preparé de la única forma que alguien se puede preparar para un torneo post-pandemia. No hay mucho que decir, la verdad, a excepción de que es un torneo muy esperado. Ya lo habían postergado el año pasado, entonces las ganas estaban muy acumuladas. Hace un año y unos cuantos días que no competía de forma oficial los 1.500 o los 800 metros libres. Me llené de energía positiva al reunirme con el equipo, y en conjunto nos hemos preparado al 100% para aprovechar oportunidades como las de este Sudamericano de Buenos Aires.

¿Y cómo eran los entrenamientos?

En junio, yo ya había vuelto a entrenar en una piscina normal. Fue bastante pronto en comparación a otros deportistas acuáticos. Pero también tuve la oportunidad de entrenar en mi casa. Me amarré al cuerpo un elástico que me permitía nadar en el lugar. Así fue cómo mantuve mi contacto con el agua. Todo este trabajo físico fue también acompañado por un trabajo mental. El gobierno, por su parte, me apoyó económicamente para poder mantener la temperatura del agua de mi piscina, ya que estábamos en pleno invierno. Lo mismo hicieron desde la Federación de Córdoba, quienes se unieron al gobierno de Chile para poder habilitar una piscina de 25. Éramos 15 o 16 nadadores de todo Córdoba que pudimos empezar a entrenar, claro que con protocolos. Esto duró hasta diciembre, cuando ya pude volver a entrenar en una piscina de 50 en el Centro de Alto Rendimiento, que está acá en Córdoba también.

¿Esperabas estos tremendos resultados en el Sudamericano?

La verdad es que veníamos entrenando precisamente para estos resultados. Estoy muy contenta y con mucha calma, ya que junto a mi equipo sabemos que estamos siguiendo el camino correcto para seguir trabajando, evolucionando y así alcanzar un buen tiempo para tener una buena actuación en Tokio.

¿Qué tan intensos fueron los 800 metros libres? Teniendo en cuenta que estuvo a solo una centésima de igualar el primer lugar de Delfina Pignatiello.

Los 800 hoy son una prueba distinta, mucho más potente. Si bien la táctica estuvo bien, la llegada fue lo que determinó todo. Eso sí, en ningún momento dejé que el no conseguir el primer lugar me sacara de foco o de mi objetivo, que era lo que venía después: los 1.500 metros libres. Sin duda alguna, mi equipo y mi entrenador fueron fundamentales para ayudarme a salir adelante sin importar el resultado que tuviese. Trabajamos muy bien en eso.

¿Cómo se sintió al ganar el oro en los 1.500, y con tanta ventaja?

Me sentí muy bien y muy cómoda. La verdad es que los 1.500 los disfruto enormemente cada vez que los compito. Si bien la prueba es desgastante, larga y requiere que uno esté concentrado durante mucho tiempo, me hace muy feliz hacerla. En cuanto a la ventaja, más allá de estar pendiente o no de si iba ganando en el momento, nosotros llegamos mentalizados en hacer una excelente marca. Nos focalizamos en eso para lograr nuestro objetivo: estar mejor rankeados a la hora de que se hagan las series en Tokio.

Kristel Kobrich tras ganar los 1.500 Metros Libres en el Sudamericano de Deportes Acuáticos en Buenos Aires.

Pero el pasaje a Tokio ya estaba.

Bueno, hace ya dos años que estoy clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo que más tranquilidad no es saber que tengo el cupo asegurado, sino que saber que ya estoy trabajando directamente para Tokio. En cuanto a los 1.500 metros libres, esta será la primera vez que se harán en los Juegos Olímpicos, ya que antes solo era una prueba mundial. Esto me pone sumamente feliz, y me hace trabajar aún más duro para poder hacer un excelente papel en mis quintos J.J.O.O.

¿De qué forma la han apoyado desde el Comité Olímpico, el Mindep y el IND?

Afortunadamente, recibí muchísima ayuda tanto del Comité Olímpico, del Ministerio del Deporte y del IND. El año pasado estuvieron muy atentos y preocupados por mí y por todos los deportistas que ya habíamos logrado clasificarnos a los Juegos Olímpicos. Lo único que puedo hacer es dales un agradecimiento infinito. También le agradezco su paciencia a mis auspiciadores, los que han podido aguantarme dadas las circunstancias que estamos viviendo mundialmente. Soy muy afortunada de recibir un apoyo constante a pesar de la pandemia.

¿Tienes algún mensaje que te gustaría darles a tus seguidores?

Siempre voy a ser una agradecida del cariño de la gente. Noto como se entusiasman al recibir noticias de distintos logros en el deporte y, personalmente, siempre recibo mucha energía positiva por parte de la gente. Me considero una persona bendecida al poder seguir haciendo lo que me gusta, que es representar y competir en nombre de mi país. La pasión por lo que hago es lo que me mueve hasta el día de hoy. Soy una persona muy feliz. Trato de siempre tener en mente lo afortunada que soy, ya que somos pocos los que podemos hacer lo que nos gusta y además vivir de eso. Todavía me emociono, vibro y tengo esta sensación tan linda al cargar con una responsabilidad tan grande y honorable como lo es el poder representar al país. Cuando la gente más encima me aplaude o me da un mensaje de cariño y aliento, me siento bendecida. Es algo muy lindo.

¿Y a los chilenos y las chilenas en general?

Yo siempre he tratado de que todos entendamos que el deporte es algo que tenemos que incorporar en nuestro día a día, y que eso quedé incorporado en nuestra cultura. Tenemos que entender que movernos nos hace bien, al igual que leer y reír. Hoy estamos en una situación muy distinta y crítica con todo esto de la pandemia, la que ha provocado que muchos lugares y recintos deportivos hayan tenido que cerrar. Lo ideal es decir que todos tratemos de hacer deporte, pero hay gente que no puede y que no sabe cómo. A esas personas hay que tratar de motivarlas de otra manera, y hoy creo que se está tratando de hacer. Solo les quiero decir que sigan disfrutando de todos nuestros logros. Apóyennos como Team Chile, que somos un grupo de deportistas que nos llena de honor, orgullo y pasión hacer lo que hacemos.

¿Siente que el pueblo chileno está en deuda con sus deportistas en cuanto al apoyo que pudiesen brindar?

La verdad es que yo no me detengo a pensar en si hay o no una deuda conmigo. Para mí, es un lujo que a mis 35 años pueda seguir siendo seleccionada. Voy a ir a mis quintos Juegos Olímpicos, fui finalista panamericana, finalista mundial y medallista sudamericana. Todo esto es un lujo, un orgullo y un honor que todavía no se mueve. En lo único que pienso es en las ganas que tengo de seguir trabajando. Cuando uno tiene claro eso, todo el resto sobra. Cuando entiendes que la vida te da ciertas cosas para que puedas seguir evolucionando como persona y como deportista, todo lo demás que falta lo tengo que buscar y potenciar yo misma. Los deportistas podemos vivir una cosa muy única; es una elección que tiene sus pro y sus contra, ya que hay mucho sacrificio y trabajo invisible, pero la felicidad que te da a cambio no tiene precio. Yo trato de estar lo más feliz y ser lo más coherente posible conmigo misma, día a día. Poder vivir de lo que amo es una elección únicamente mía.