“Preferiría hacerte picadillo otra vez”: el último combate de Kyrgios

Nick Kyrgios y Pablo Carreño no se llevan bien. El australiano y el español confirman esto a través de mensajes de Instagram.

Pese a que el hispano juega este viernes una de las semifinales del US Open, el oceánico lo sigue hostigando.

Hace un tiempo, el polémico Kyrgios aseguraba que Carreño no tendría ninguna figuración en el tenis internacional si no existiera la temporada de arcilla.

El español hizo lo posible por no contestar y mantener esa discusión y declaró, al ser consultado por el tema en el canal Vamos de Movistar, que “seguramente él está bastante aburrido”.

Es que Nick Kyrgios es uno de los deportistas que decidió no viajar a Nueva York para disputar el abierto estadounidense.

Al saber de esto, el australiano respondió con más fuerza aún explicando su situación y recordándole al español que nunca ha podido vencerlo.

“Es obvio que me gustaría estar jugando el US Open, pero en las condiciones actuales no me sentía cómodo viajando. Y sí Pablo Carreño Busta, estoy un poco aburrido y preferiría hacerte picadillo otra vez”, se lee en una de sus historias de Instagram.