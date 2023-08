La advertencia de Gustavo Quinteros a Jordhy Thompson en Colo Colo

A Gustavo Quinteros no le gustó para nada que Jordhy Thompson se reuniera con su expareja, Camila Sepúlveda, pese a la orden de alejamiento que le impide acercarse a ella. Por eso, le mandó un fuerte recado al joven delantero.

“Todos los jugadores de fútbol que tengo son personas que tienen una vida privada. Cada uno tiene sus inconvenientes familiares, sus problemas personales y, cada vez que un jugador de fútbol tenga un problema que afecte al grupo de trabajo, ahí sí voy a tomar cartas en el asunto. Ya lo hice con él y con otros jugadores”, sostuvo el técnico de Colo Colo, previo al choque con Universidad Católica, en el estadio Monumental, este domingo, por la revancha de la final de la zona centro norte de la Copa Chile.

“Los jugadores saben lo que tienen que hacer y lo que no. Si algún jugador, lamentablemente, tiene un problema que afecte al grupo, me voy a hacer cargo. Hoy estamos bien, estamos entrenando muy bien, pensando solamente en el partido del domingo, esperemos que no haya ningún problema con algún jugador y que podamos seguir adelante”, cerró el DT.

Por su parte, los cruzados se preparan con energía renovada para visitar Pedreros, tras la mejoría mostrada el miércoles, en el Santa Laura. “Se vio otra imagen desde lo anímico, que era lo que nos preocupaba. Ajustando dos o tres cositas, podemos mejorar en la parte futbolística, en una cancha que mejor para jugar. Creemos que son factores que nos van a ayudar”, sostuvo el defensa Guillermo Burdisso.