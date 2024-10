La advertencia de Nicolás Jarry a Carlos Alcaraz en la antesala de su duelo en París

Nicolás Jarry (37º) ve a Carlos Alcaraz (2º) en el horizonte. El tenista nacional se medirá por cuarta vez al español. Hasta ahora, el registro indica dos triunfos para el europeo y uno para el chileno. La última vez que se midieron, el Príncipe ganó por 7-6(2) y 6-3 en las semifinales del ATP de Buenos Aires. Antes el ibérico había ganado en Río de Janeiro y en Wimbledon. Siempre se trata de enfrentamientos disputados. Ahora chocan en el Masters 1000 de París-Bercy.

En la antesala del encuentro, que jugará hoy no antes de las 15 horas, el santiaguino declaró estar conforme con lo expuesto hasta ahora en Francia. En la ronda de 64, el sudamericano venció al italiano Lorenzo Sonego (52º), por 7-6(4) y 6-3. “Estoy muy contento con la victoria, jugué a un buen nivel, estoy entrenando mejor y competí a la perfección. Estuve muy bien en los momentos clave. Vengo con el objetivo de terminar este duro segundo semestre de la mejor forma, para acabar positivo posible terminar la temporada y seguir así para la siguiente temporada. Estoy contento por todo lo que vengo haciendo fuera de la cancha”, dijo.

Jarry espera igualar su estadística ante Alcaraz. Foto: COCh

En esa línea, Jarry advierte que los partidos ante los tenistas mejor posicionados en el ranking, como es el caso del nacido en El Palmar, lo ayudan a sacar su mejor versión. “Estoy contento de darme la oportunidad de jugar contra Alcaraz. Es muy especial. Siempre que juego contra él son partidos muy buenos, muy batallados, así que eso me ayuda a sacar lo mejor de mí, así que espero que así sea este martes. Tengo la posibilidad de jugar en un estadio muy lindo y ante uno de los mejores del mundo. Espero aprovecharlo mucho y salir lo mejor posible”, agregó.

Por su parte, el español reconoció que el de París-Bercy es un certamen que le cuesta. “No he jugado un buen tenis aquí en este torneo. Probablemente al final del año he estado cansado. Como dije el último año, tuve que entender que la temporada seguía después de septiembre. Y creo que me he preparado realmente bien este año. No sé, el calendario está muy ajustado y es muy exigente también. Así que el año pasado al llegar al último torneo del año, probablemente estuve cansado, no jugué tan bien como quería. Pero en esta ocasión me siento diferente. Sé qué tengo que hacer. He estado haciendo un gran trabajo recientemente. Así que creo que estoy preparado para hacer buenos resultados o al menos llegar más lejos que el año pasado, lo que no es algo muy difícil”, sentenció.