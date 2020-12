La ANFP suspende O’Higgins vs. UC y los cruzados ya suman cuatro partidos aplazados

Mientras el plantel de Universidad Católica se preparaba para emprender el regreso a Chile, tras la importante victoria por 1-2 sobre Vélez Sarsfield, en Buenos Aires, en las oficinas de la ANFP informaban de un nuevo partido suspendido para los cruzados, el cuarto ya, en menos de una semana.

Esta vez se trata del duelo ante O’Higgins, el cual estaba programado inicialmente para el próximo miércoles, en el estadio El Teniente, de Rancagua. El horario chocaba con el de la Conmebol, que fijó la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, entre la UC y el Fortín, para el martes 15, a las 21.30, en San Carlos de Apoquindo.

De esta manera, los pupilos de Ariel Holan ya suman cuatro encuentros suspendidos: U. de Chile vs. U. Católica, U. Católica vs. S. Wanderers, U. Católica vs. Palestino y O’Higgins vs. U. Católica.

La situación le ha generado un dolor de cabeza a la ANFP, que busca hacer calzar el calendario con el reglamento para poder reprogramar los duelos pendientes del conjunto de la franja.

Si bien se encuentran trabajando en una nueva programación que incluya los cotejos aplazados, hasta ahora lo único oficial es que la UC volverá a ver acción por el Torneo Nacional el sábado 19 de diciembre, cuando reciba a Colo Colo, en la precordillera.

En un principio, este encuentro estaba previsto para el domingo 20, pero la idea de Quilín es que Católica se ponga al día con la U el miércoles 23, en el Estadio Nacional. Por eso, el choque contra los albos se adelantó un día. Es decir, lo más probable es que los cruzados jueguen dos clásicos consecutivos en apenas cinco días, dos antes de Navidad.

Si la UC pasa a semifinales de la Sudamericana se generarán más problemas para la gerencia de ligas profesionales de la ANFP, ya que dicha instancia esta programada para las semanas del 5 y 12 de enero de 2021. En este escenario, el posible avance del cuadro de la franja en competencias internacionales, así como también el de Coquimbo Unido, puede poner en riesgo que el campeonato local finalice en enero, como acordó el Consejo de Presidentes.