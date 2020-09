La autocrítica de Gabriel Suazo por la crisis de Colo Colo: “El 99 por ciento de la responsabilidad es nuestra”

Gabriel Suazo sale a dar la cara. Él mismo lo plantea en esos términos. El lateral, a veces volante, del Cacique asume el crítico momento de los albos, que están a tres puntos del colista, Deportes La Serena, en una campaña insospechada y tristemente histórica para el equipo de Macul. "Estos son los momentos donde más hay que dar la cara y donde cada uno de nosotros tiene que entregar el doble de esfuerzo”, enfatiza. "Desde pequeñito me enseñaban ese lema ‘de atrás pica el indio’. Me enseñaron a dar la cara y aquí estoy. Voy a tratar siempre de ir hacia adelante, dejar la vida, y ganar para conseguir los tres puntos”, amplía.

"Tenemos que ser maduros, somos jugadores profesionales y tenemos que saber dar vuelta la página. Tenemos que demostrarlo el fin de semana”, insiste, respecto de la obligación de comenzar a redimirse en el partido frente a Unión La Calera.

En ese contexto, Suazo asume la culpa que le cabe al plantel albo. “Adentro de la cancha somos nosotros los que jugamos. El 99% de la responsabilidad es nuestra. Tenemos que reconocer que no estamos haciendo las cosas bien... No queda otra que sacar esta situación adelante trabajando. Puede que en momentos no haya fútbol, que las ideas se nos acaben, pero ahí es donde más garra, corazón y coraje tenemos que mostrar dentro de la cancha”, plantea.

El jugador formado en Macul pide consideración con Gualberto Jara, cuya continuidad en la banca está en entredicho. "Sería una falta de respeto hablar sobre un nuevo interinato mientras esté Gualberto a cargo de nosotros. Es un momento difícil para todos, pero sería una falta de respeto referirme a un nuevo cuerpo técnico”, explica

Finalmente, se refiere a la dificultad que representará Unión La Calera, el próximo rival. “Sabemos que Unión La Calera juega bien. Es una cancha compleja pero tenemos que sacar coraje, corazón. Si entregamos el 100% de cada uno vamos a estar cada vez más cerca de la victoria”, concluye.