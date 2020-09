Parte de la mesa de Blanco y Negro está por apurar la salida de Gualberto Jara

“No podemos seguir en esta situación y con este rendimiento”. Con estas palabras, Gualberto Jara analizaba lo que sucedió el miércoles en el Monumental ante O’Higgins: el peor arranque albo en décadas. Esa misma reflexión hacen en buena parte del directorio, donde crece la presión hacia Aníbal Mosa para fichar a un técnico.

“Estamos muy mal. Si bien se pensó que Gualberto estuviera hasta fin de año, los resultados no están llegando y el equipo juega cada vez peor”, señala una voz del directorio, que no es la única que cree que se debe tomar una decisión pronto para no hipotecar también la Libertadores. En ese sentido, la idea de algunos miembros es que se fiche rápidamente a un DT de recorrido. Tras la salida de Mario Salas se manejaron nombres como el de Martín Lasarte, Gustavo Quinteros. Y en las últimas semanas, el brasileño Dorival Jr, quien, de todos modos, está muy cerca de fichar en el Bahía.

Pese a todo, el DT paraguayo cree en su trabajo: “A mí me gusta este tipo de desafíos”. En el directorio están en alerta. Transcurrida una cuarta parte del Torneo Nacional, el Cacique está muy cerca de la zona de descenso.

Colo Colo no tenía un inicio tan pobre desde 1988, año en que estuvo varias jornadas en zona de descenso. En aquel campeonato, los albos obtuvieron seis derrotas y cuatro empates en los primeros diez partidos. En este 2020, el equipo de Jara suma dos triunfos, dos empates y seis derrotas.