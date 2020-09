Gualberto Jara: “No podemos seguir en esta situación y con este rendimiento”

No hubo dobles lectura. Ni excusas, ni alguna razón extrafutbolística. Gualberto Jara fue claro y directo a la hora de analizar el nivel de Colo Colo tras la derrota de este miércoles frente a O’Higgins, en el Monumental.

“Este rendimiento nos deja muy preocupados por el resultado y por lo que mostramos”, señaló en conferencia el adiestrador albo. Y ahondó: “Se vio muy mal el equipo, el primer y segundo tiempo. Caímos en la desesperación y eso nos lleva por un camino peor”.

El paraguayo fue claro con el presente de su escuadra: “No podemos seguir en esta situación y con este rendimiento. También es necesario mejorarlo para llegar mejor a la Copa Libertadores. Tenemos que enfocarnos en elevar el rendimiento individual y colectivo y mejorarán los resultados seguramente”.

“Esperemos todos juntos levantar esto y tratar de conseguir esos resultados que son tan necesarios. Tenemos que analizar y conversar con el grupo sobre qué nos está pasando. Los jugadores también están muy sentidos”, añadió.

El DT albo fue sincero: “No me gustó el equipo, no pudimos tener la pelota, no generamos situaciones en el primer tiempo, dejamos que ellos salgan con mucha claridad”.

Al estratega colocolino le preguntaron si es que el haber enviado al plantel a la Ley de Protección de Empleo afecta hoy al rendimiento de su equipo. “No es este el momento para analizar las situaciones pasadas. Quiero abocarme totalmente al aspecto futbolístico, analizar por qué esta situación, a los rivales y tratar de levantar esto. Tenemos que levantar esto de alguna manera”.