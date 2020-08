Vidal cuestiona al Barça y repasa su relación con Bravo: “Amigos no seremos nunca más”

A la crisis en Barcelona tras su desastrosa eliminación de Champions League ante el Bayern Múnich, que traerá fuertes cambios en la institución incluyendo una posible salida de Messi, un chileno no está ajeno a opinar. Arturo Vidal se desahogó sobre la actualidad del club azulgrana, y no se guardó nada. Tampoco, al referirse a sus diferencias con Claudio Bravo en la Roja.

“Yo soy una persona real. Los códigos los conozco y respeto a mis compañeros. Cuando los triunfos están somos todos amigos, y cuando se pierde se pierde la amistad y lealtad. Eso es lo que no comparto. Últimamente hemos estado en la Selección, pero amigos no seremos nunca más. Pero compañeros y defender la Selección lo vamos a hacer con el máximo de nuestras fuerzas”, confesó Vidal sobre sus problemas con el portero, en entrevista con Daniel Habif en Youtube. “Desde que Rueda llegó lo hablamos para solucionarlo. Hice mi parte y después pasó lo que tenía que pasar y las cosas quedaron así. Como te digo, estoy al cien por ciento con la Selección”, agregó.

El mediocampista de la Roja también se refirió a las especulaciones tras su accidente automovilístico en 2015. Sobre si Sampaoli le exigió la conferencia de prensa, Vidal aclara: “No es cierto. Es todo mentira. Yo pedí permiso para pedir disculpas, no quería salir de la Selección. Quería estar, teníamos muchas chances de ganar esa copa y se dio. Fue de mi parte haber pedido disculpas. Tuve una conversación con Sampaoli y le agradecí que no me sacó del equipo”.

¿Bielsa o Sampaoli? “Sampaoli, claramente”, escogió en la conversación, sobre quién ha aportado más a la Roja, dejando palabras para el técnico del Leeds United: “Es un entrenador distinto a los demás. Claramente sabe mucho de fútbol, de trabajos, pero tiene otras cosas que a mí no me gusta. Otros entrenadores que he tenido llegan a ti, de confianza, de alegrías, y otras cosas que Bielsa no te llega. Pero es mi forma de pensar, capaz que a otros jugadores sí les llega y es diferente”.

Tema obligado, también fue la reciente goleada sufrida ante el Bayern Munich en cuartos de final de Champions League. “Fue muy doloroso no estar en la final y cómo se dio. Antes del partido tenía mucha fe de lo que podía pasar; pero a la larga, aunque uno quiera ocultar cosas, el equipo no venía muy bien en el último tiempo”, dijo.

“Han hecho cosas que no van con un equipo de primer nivel, al final te pasa la cuenta cuando enfrentas a un equipo ordenado, un equipo que tiene la mentalidad ganadora, con jugadores que físicamente se preparan, y que tenían un sistema de juego muy fuerte; eso pasa factura cuando uno está débil de cabeza y de energía, eso nos pasó”, comentó también, cuestionando el trabajo realizado por el cuerpo técnico despedido, con Quique Setién a la cabeza.

El volante, más allá de lo deportivo, también hizo una crítica hacia la institución. “Claramente esto no es solo de jugadores, sino que es algo mucho más grande de que las cosas no se están haciendo bien. El club tiene que mejorar y hacerlo de la mejor forma. Pero no es fácil, no es llegar y sacar a los más grandes y las cosas van a cambiar... El Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho, ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otros aspectos; el fútbol en estos momentos es más físico, de más fuerza y velocidad, y la técnica a veces pasa a un segundo plano”, opina.

“Barcelona tiene que cambiar muchas cosas. Un equipo, que yo pienso es el mejor del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores. No porque (los juveniles) no merezcan estar ahí, pero en este equipo tienen que estar compitiendo por quién es mejor y quién tiene que jugar. Todos los equipos tienen 23 jugadores para pelear el puesto, crecer e ir cada día mejor; pero cuando no avanzan, cuando piensas que con tu ADN puedes llegar a ganar siempre, estás muy equivocado. Hay muy buenos jugadores, tenemos a Messi que es el número uno y es un extraterrestre, pero él necesita ayuda, necesita jugadores que mejoren el equipo y den mejores resultados”, lanzó.

En cuanto a su continuidad, admite que está en veremos: “Como Arturo Vidal no hay nadie. Lo indican los números en los últimos trece años, al equipo que fui cambié para bien. Pero yo estoy a disposición de lo que decida el equipo, y acá o en otro club trataré de ser el mejor. Ya hablé con Koeman, este domingo 30 volvemos y vamos a ver qué pasa”, manifestó.

Al Rey también se le consultó por la llegada de Pirlo a la banca de la Juventus, club al que los rumores lo vinculan. “Era increíble cuando jugaba, imagínatelo como entrenador. Si me llama él o la Juventus, yo feliz, pero uno tiene que estar tranquilo. Si pasa, pasa. Le tengo mucho cariño a la Juventus y a Andrea”, confesó.

También, dio su opinión ante el concepto “transferible”, al que se le ha dado uso para describir su incierto futuro en Barcelona: “Es complicado eso. Nunca he entendido eso de colocar a los jugadores con la palabra transferible. Es muy feo. Si un jugador se quiere ir o lo quieres vender, búscale un equipo pero no lo digas, es como pasar a llevar al jugador. O cambiar a jugador por jugador es una locura. Todos merecen respeto”.