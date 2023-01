La curiosa comparación de Holan sobre la cancha del Santa Laura: “Si tenemos un perrito chihuahua y le pateamos la cabeza, lo vamos a matar”

El técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, habló en la previa del duelo ante Curicó Unido por la segunda jornada del Campeonato Nacional 2023. Frente a los micrófonos, el estratega conversó sobre el rival de turno, la nacionalización de Matías Dituro y los refuerzos con los que espera sellar el periodo de fichajes. No obstante, también tuvo palabras para el césped de Santa Laura, al que se dirigió con llamativas comparaciones.

En primera instancia, Ariel Holan se mostró optimista a que reductos como el de los hispanos mejoren su cancha, pero asegura que deben ser más exactos con los tiempos que esta clase de procesos demora. “Yo celebro que Unión Española haya tenido la inquietud de hacer un riego por aspersión en su cancha y cambiar el césped, pero el pasto es un ser vivo. Y como tal, demora en crecer”, describió el entrenador.

En esa línea, Holan fue más allá y explicó la situación con curiosas comparaciones. “Pongámonos en este ejemplo: si nosotros tenemos un perrito chihuahua y le pateamos la cabeza, seguramente, lo vamos a matar. Entonces, si al pasto se le hizo todo ese proceso, necesita un tiempo para crecer. Es lógico”, argumentó el DT.

“Es lo mismo que un bebé salga caminando de la panza de su madre, es imposible. Somos seres vivos. En reiteradas ocasiones discuto con los preparadores físicos, porque realizan las entradas dañando el césped. Entonces, después te lamentas cómo termina la cancha... Para no creerlo”, enfatizó el adiestrador.

Por otro lado, el DT también les dio el visto bueno a los árbitros por permitir un jugo más fluido y sin detenciones, pero apunta a que no depende solo de ellos ni de los jugadores: “Nosotros queremos que haya 50′ de pelota viva, pero para eso no tendremos que jugar dos o tres minutos, sino que 15′ más. Como haces para dar más de dos pases seguidos y tener la pelota en movimientos si la cancha no acompaña”.

Zuculini y Galdames

Respecto a los nuevos refuerzos, el técnico de Universidad Católica comentó que “siempre dijimos que los refuerzos tienen que ser un salto de jerarquía para el equipo. Mientras tanto, estábamos muy atentos a la visoria y el entrenamiento preparando un posible equipo para el sábado”.

También se refirió a la posibilidad de reforzar la zona de los volantes, sin hablar de posible nombres. “No puedo hacer referencia individual a un futbolista que no es del club. Yo pedí a tres futbolistas en este mercado: Burdisso, Di Santo y Bruno Zuculini. Este último decidió seguir tratando de disputar un lugar en River. Esa es la línea de refuerzo que yo pedí, en el trabajo que vamos realizando junto a los dirigentes y ‘Tati’. Después fuimos hacia Galdames, que nos pidió un tiempo. Él está en la liga italiana, pero está expectante y tomó la decisión de luchar en Italia”, reconoció.

Asimismo, es realista con los dineros del club y busca opciones concretas. “El presupuesto es finito. Debo tener la responsabilidad de saber qué refuerzo pedir. Asimismo, tenemos un acuerdo, donde ni la dirigencia propone un jugador con el que no estoy de acuerdo ni yo hago lo propio, siempre consensuamos. En ese consenso tenemos alternativas, dentro las cuales deben ser terrenales”, sentenció el adiestrador de la UC.