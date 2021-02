La desazón de Cano: “Es el peor momento de mi carrera”

En Coquimbo Unido todo es desazón. El conjunto pirata igualó ante Palestino y, con la victoria de Deportes Iquique ante Santiago Wanderers, descendieron a la Primera B del fútbol chileno. Los dirigidos por Juan José Ribera finalizaron el torneo en el último puesto de la tabla anual, lo que los llevó a perder la categoría. El dolor golpea al camarín.

Uno de los más afectados fue Matías Cano, capitán del cuadro de la Cuarta Región y quien lamentó lo sucedido. “Una sola cosa en la cabeza. Sabíamos que no dependíamos de nosotros y me parece que el partido refleja lo que fue Coquimbo Unido. Un equipo con muchas ocasiones de gol que no puede hacer. Terminamos muchos partidos, en gran parte por culpa nuestra”, declaró el arquero en diálogo con TNT Sports.

“Tuvimos bajones, en un año que pusimos la cara por el país afuera. No hay excusas. Si estamos en el último lugar, no hay que echarle la culpa a nadie y hacer una autocrítica real. Muchas veces, cuando se ve todo negro, la gente piensa que terminó todo y yo creo que esto recién empieza. Hay que hacer mucha autocrítica para volver a Primera y que no se repitan los mismos errores”, añadió.

El meta también tuvo palabras para de agradecimiento para la hinchada pirata y fue autocrítico con la campaña de su escuadra. “Hasta el día de ayer tuvimos el apoyo constante de nuestra gente. Me saco el sombrero por nuestra gente. Sé que no alcanza. Estamos igual de dolidos, pero hay que sacar el pecho. Mañana, en la ciudad, quiero que toda la gente se ponga con orgullo la camiseta de Coquimbo. Dimos todo lo que pudimos y no nos alcanzó. La dirigencia estuvo siempre. No queda otra que hacerse cargo. Somos los responsables. Hay que tener valor para decir que fue culpa nuestra y que no estuvimos a la altura”.

Finalmente, se refirió a la participación del club en la Copa Sudamericana, torneo en el que los nortinos llegaron hasta semifinales. “Sabíamos que era una apuesta y nosotros tenemos una ilusión muy grande. No me arrepiento de nada. Si tuviera que volver a vivir este año, lo volvería a elegir, por todas las enseñanzas. Hay cosas peores en la vida. Hay gente que pasa por cosas más difíciles. Me hago cargo y es el peor momento de mi carrera. No me había pasado nunca. Así como peleamos hasta la última pelota, estoy orgulloso de mis compañeros, que no tiraron la toalla nunca. No nos alcanzó”.

“Hay que seguir y darle para adelante. Entiendo el enojo y la rabia. El fútbol te deposita la realidad que mereces. Así como nos metió en un torneo internacional también nos metió acá. La gente de Coquimbo es la mejor hinchada del país. Nosotros recibimos el apoyo de ellos”, cerró.

Otro que comentó el descenso de los auriazules fue el DT Ribera, quien tampoco escondió su angustia tras perder la categoría. “Hay dolor. Es una situación en la cual uno nunca quiere estar. Estoy orgulloso de mis jugadores, por todo lo que nos tocó vivir. Ellos siempre se entregaron por enteros. Fue un semestre muy atípico. No quiero quedarme en quejas ni excusas, pero estamos pagando el precio por competir bien a nivel internacional. Jugamos cada dos a ocho días. Tuvimos partidos para los que ni siquiera pudimos entrenar. Fueron varios partidos así”, dijo el estratega.