“La diferencia de puntos va a ser determinante en la última fecha”: Gustavo Álvarez aterriza el liderato de la U

Universidad de Chile sigue siendo líder exclusivo del Campeonato Nacional. De la mano del solitario tanto de Cristian ‘Chorri’ Palacios, los azules obtuvieron los tres puntos en su difícil visita a Coquimbo Unido y volvieron a estirar a siete las unidades de diferencia con su máximo perseguidor, Colo Colo.

Y es que el triunfo en la Cuarta Región no era para menos. Los azules no le ganaban a los piratas desde 2021 y, en los últimos siete partidos entre ambos, los laicos no habían conocido lo que era abrochar la victoria. En ese sentido, el entrenador Gustavo Álvarez valoró el esfuerzo que realizaron sus jugadores en la hostil cancha del Francisco Sanchez Rumoroso. “Hoy fue un partido muy complicado y sabíamos que iba a ser así. El equipo de Coquimbo es muy intenso. Como dije en la semana, saben muy bien a lo que juegan y en este tramo final del torneo los partidos definen más cosas, entonces se van transformando en verdaderas finales. Rescato que el equipo se está adaptando muy bien a diferentes momentos, no siempre se puede jugar igual, lo ideal es controlar el juego permanentemente, atacar y asfixiar al rival, pero lo logramos en ciertos tramos. Tuvimos las opciones más claras de gol, dos mano a mano. El partido lo ganamos bien y siempre hay cosas que corregir. Estamos en construcción permanente y estoy satisfecho con lo que hizo el equipo. Hay una respuesta del plantel y una rotación que se va dando”, asegura el DT.

Asimismo, a pesar de la importante victoria, el estratega argentino puso paños fríos al liderato de la U, mirando de reojo a lo que pueda llegar a hacer su archirrival en los partidos que adeuda. “La diferencia de puntos va a ser determinante en la última fecha. Mientras tantos nos tenemos que centrar como equipo, colectiva e individualmente. Como lo dije todo el año; hay que tomar nota de las cosas que se hicieron bien, y las que no, hay que corregirlas. Hay que mejorar el funcionamiento del equipo y eso nos llevara a sacar más puntos, que es el objetivo del equipo”, agrega.

La U se mentaliza en la seguidilla de partidos que se le aproxima. En un periodo de dos semanas, enfrentarán a Palestino en tres ocasiones consecutivas: dos por Copa Chile y la otra por el Campeonato Nacional. Mientras tanto, los estudiantiles quedarán a la espera de lo que puedan hacer los albos en su pelea por alcanzarlos. Los de Almirón tienen pendiente el partido ante Huachipato y este domingo visitan a Cobreloa en Calama a contar de las 15:00 horas.