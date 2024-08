La leyenda escribe otro inolvidable capítulo: Alberto Abarza conquista un nuevo bronce en París

Después de su bronce en los 100 metros espalda de los Juegos Paralímpicos de París, a Alberto Abarza se le abrió el apetito para ir a buscar otra medalla en los 50 metros espalda, categoría S2. Una prueba en la que en Tokio había conseguido la presea de plata, por lo que la ilusión de seguir aumentando su legendario palmarés no era menor.

En la jornada matutina, el astro nacional disputó el heat clasificatorio para buscar un puesto entre los ocho mejores tiempos y así entrar en la definición por las medallas, que se disputará en la tarde. Y lo consiguió arrasando, pues ganó su serie con un tiempo de 59″99, con una ventaja de 2″53 sobre el polaco Jazek Czech.

En la sumatoria de los dos grupos clasificatorios, el registro del maipucino fue el tercer mejor tiempo de presentación, ya que en el heat 2, el brasileño Gabriel dos Santos Araujo ganó cómodamente, con una marca de de 53′67″, mientras que el ruso Vladimir Danilenko terminó segundo (56′99″).

Es decir, si se conservaba esta tendencia, se repetiría el podio de los 100 metros. Y así ocurrió. El chileno mejoró su marca y no defraudó, ya que consiguió un nuevo metal, el quinto de su historia en Juegos Paralímpicos. Esta vez remató tercero, muy cerca de la medalla de plata, con un tiempo de 58″12. Gabrielzinho ganó con 50″93 y Danilenko obtuvo 57″54.

Mucha emoción al término de la prueba, con los competidores siendo estruendosamente ovacionados por los 15 mil aficionados que repletaron el recinto parisino y que premiaron el gran esfuerzo de los exponentes. Beto, por su parte, se retiró muy contento por el logro y todo el proceso que hubo detrás.

Sus definiciones

Hace tres años, en Tokio, Abarza consiguió una medalla de oro en 100 metros espalda libre y dos platas (200 libre y 50 metros espalda), las que se suman al bronce logrado hace un par de días, lo que lo transforma en el deportista más ganador entre citas olímpicas y paralímpicas, superando a Fernando González.

A pesar de su éxito, el para nadador de 39 años no se nubla. “La medalla nunca me va a definir como deportista, siempre lo he dicho. Para mí una medalla es un metal, pero lo que conlleva la medalla es el poder estar acá, vivir esta fiesta. Yo era feliz con estar en la final. Siempre pienso en que hay muchos deportistas que luchan día a día, que entrenan todos los días y no clasifican unos Juegos, y no quiere decir que sean malos”, afirmó a El Deportivo, tras su primer podio en París.