La Dirección del Trabajo impone millonarias multas a 25 clubes por deficiencias en el fútbol femenino

La Dirección del Trabajo les pasa la cuenta a los clubes por los incumplimientos laborales en el fútbol femenino. La entidad que fiscaliza el cumplimiento de las disposiciones laborales sancionó a 25 clubes, de Primera División y Segunda División, como resultado de un proceso de inspección que realizó en agosto y que detectó diversas irregularidades, como infracciones laborales y relacionadas con las condiciones de higiene y seguridad de las futbolistas.

La DT cursó 25 multas por un monto total de 2.227 Unidades Tributarias Mensuales, 108.03 Ingresos Mínimos Mensuales con Fines no Remuneracionales y 49 Unidades de Fomento. La conversión de esas tres unidades al valor actual implica que los clubes tendrán que desembolsar $192.772.017 por las infracciones.

Incumplen la norma

La revisión involucró, además, una segunda arista igualmente fundamental. El resultado, nuevamente, arrojó incumplimientos. “A seis meses del dictamen en que el servicio ratificó que los clubes profesionales debían contratar al menos al 50 por ciento de su plantel femenino, la fiscalización detectó que 25 de los clubes cumplen con esa cuota, seis no lo hacen y en otros cinco no se ha concluido si cumplen o no, puesto que sus fiscalizaciones están en curso”, establece un comunicado formal.

En el primer grupo se encuentran Cobreloa, Audax Italiano, San Marcos de Arica, Barnechea, Valdivia y Lautaro de Buin. En el segundo aparecen Palestino, Santiago Morning, Coquimbo Unido, Deportes Melipilla y Deportes Santa Cruz.

El Presidente Gabriel Boric exhibe el texto de la ley que obliga a la profesionalización del fútbol femenino (Foto: Agenciauno)

“Hasta ahora, 25 de los 36 clubes profesionales cumplen con la cuota de contratación que se debe alcanzar este año. Por cierto, esto debe seguir avanzando y también en otros ámbitos laborales, como el de higiene y seguridad, que en este proceso de fiscalización ha derivado en multas por $192 millones. Cumplir con los niveles de contratación que dispone la ley es una obligación y esto se hace teniendo a la vista los derechos que les asisten a las jugadoras profesionales de fútbol femenino en nuestro país”, establece la ministra Jeannette Jara.

Objetivos y valoraciones

La repartición pública justifica la acción. “El programa inspectivo tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de leyes laborales, previsionales y de higiene y seguridad, junto con lo dispuesto en la Ley N°21.436, de abril de 2022, que estableció la obligatoriedad de que las sociedades anónimas que controlan los clubes de fútbol femenino que disputan los torneos de primera y segunda división firmen gradualmente contratos profesionales con sus jugadoras”, sostiene.

El cuerpo legal establece plazos y obligaciones. Durante el primer año de vigencia de la ley (2023), al menos el 50% de las futbolistas deben tener contratos profesionales. Esa cuota se eleva al 75% en 2024 y al 100% en 2025.

La presidenta de la ANJUFF, Iona Rothfeld, destacó la revisión. “Valoramos esta instancia, es una muestra de que el Estado está haciendo su trabajo de fiscalización, algo urgente en el fútbol femenino. Como jugadoras denunciar malas prácticas es algo complejo, pues somos penalizadas cuando alzamos la voz. Con la intervención de la DT, esperamos que denunciar sea menos perjudicial como también menos necesario, pues llevará a que los clubes cumplan efectivamente con las condiciones mínimas establecidas en la Ley y en los reglamentos ANFP”, puntualizó la líder gremial.