Sufre Colo Colo: la dura patada de Nery Domínguez en el Superclásico saca a Carlos Palacios del duelo ante Copiapó

Este jueves 14 de septiembre Colo Colo tendrá importante partido ante Deportes Copiapó, en un encuentro pendiente de la fecha 16 del Campeonato Nacional 2023. Los albos llegan a este compromiso sin ganar en las últimas dos jornadas, en el tercer lugar de la tabla, a 11 puntos del líder Cobresal, por lo que el choque ante los de Ivo Basay es una instancia clave para recortar distancia y seguir soñando con el título. Por su parte, los nortinos están en zona de descenso y sumar unidades les da la chance de salir de ese complicado sitio. Para este duelo, Gustavo Quinteros tendrá una sensible baja.

Se trata de Carlos Palacios, quien no apareció en la lista de citados que el Cacique entregó esta tarde en sus redes sociales. El ex Unión Española había hecho noticia esta semana porque se viralizó un registro en el que se le aprecia jugando un partido de barrio, algo que se ha transformado en un dolor de cabeza en Pedrero por lo ocurrido con Damián Pizarro y Jordhy Thompson. Pero Quinteros de inmediato salió a aclarar que esta situación era distinta: “Los casos no son iguales. Lo de Carlos es distinto porque ese partido lo jugó hace meses, cuando recién se integró a Colo Colo. De hecho, se ve un poco más gordo, con un peinado distinto y usando una camiseta vieja”.

Una patada que todavía duele

El 2 de septiembre, en el Superclásico ante la Universidad de Chile, La Joya recibió una durísima patada de Nery Domínguez, la que sólo fue sancionada con tarjeta amarilla por parte del juez Felipe González. A pesar de que han transcurrido 11 días, Palacios no se alcanzó a recuperar, por lo que no será tenido en cuenta.

FOTO: AGENCIA UNO

El lunes, el DT de los albos ya mostraba su preocupación por el físico del futbolista de 23 años que arribó este año desde Brasil, quien no se pudo preparar con normalidad: “Carlos está entrenando y cuidándose, más allá de que está con una lesión por una patada que le pegaron y que no ha podido practicar de forma normal”.