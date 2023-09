“Llegué a un punto de no querer vivir”: la cruda confesión de Cindy Nahuelcoy tras el castigo que recibió por acusar a Julio Bascuñán

Cindy Nahuelcoy es uno de los nombres que más ha hecho noticia este año en el fútbol chileno. La árbitra asistente, de una ascendente carrera, efectuó una grave denuncia junto a Loreto Toloza: acusaron a Julio Bascuñán, miembro de la Comisión de Árbitros, de favorecer a su colega Leslie Vásquez por una supuesta relación sentimental. El hecho fue investigado posteriormente y derivó en la drástica sanción del Tribunal de Disciplina que, en fallo unánime, determinó suspender con 40 partidos a Toloza y Nahuelcoy, los que tras la apelación acabaron en 30.

Tras esto, la profesional se había mantenido en silencio ante los medios de comunicación y sólo llamaba la atención por sus posteos en redes sociales. “La verdad no mancha los labios de quién la dice, pero si la conciencia de quienes la ocultan”, escribió hace algunas semanas en Instagram.

Sin embargo, este miércoles se publicó el adelanto de una entrevista que Nahuelcoy dio a radio ADN. En ella cuenta los duros momentos que ha pasado tras esta sanción y que, incluso, llegó a pensar en quitarse la vida: “Creo que en algún momento he pensado en no vivir más por esta situación. Lo he pasado tan mal que creo que hoy en día la salud mental es lo más importante. Llegué a un punto de no querer vivir, por lo que lo más importante para mí, hoy, es estar bien como persona”.

Nahuelcoy, en un partido entre Unión Española e Iquique en 2020 en el que el juez principal fue, precisamente, Julio Bascuñán. FOTO:AGENCIAUNO

“No sé si vuelva”

Además, la asistente dejó en claro que no está segura si retornará a las canchas tras el castigo puesto por el Tribunal de Disciplina: “Yo amo el arbitraje. Es mi pasión, pero a qué costo. No voy a estar dañándome por querer continuar y obligarme a hacer algo que, quizás, ya cumplí un ciclo. A mi me ha afectado mucho todo esto. Por eso te digo que no sé si vuelva, no sé si tenga esa fuerza. Todo va a depender de cómo yo esté emocionalmente”.

Una polémica defensa

En agosto, Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza efectuaron su defensa tras el duro castigo. En él presentaron un escrito de 25 páginas en el que apuntan, entre otros nombres, a Roberto Robar, jefe de los árbitros: “El tribunal, en ejercicio de sus facultades de dirección del proceso, determinó recibir la prueba de la parte acusadora antes de que la defensa conociese la acusación, hecho del todo irregular. Es así, como en la primera de las audiencias celebradas, se determinó recibir la prueba testimonial de doña Leslie Vásquez y los señores Julio Bascuñán y Roberto Tobar ofrecida por la parte acusadora, sin que la defensa pudiese ejercer un debido control de dicha prueba”.