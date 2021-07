La disconformidad de Gil: “Queda un poco de sabor amargo por el empate, veníamos a ganar el partido”

No hubo goles este sábado en San Carlos de Apoquindo y Universidad Católica repartió puntos con Colo Colo en el Torneo Nacional. Los albos, que vienen de buenas actuaciones en la Copa Chile, tuvieron chances, la más clara en los primeros minutos, un mano a mano de Gabriel Costa, pero no lograron marcar. Tras el duelo se retiraron desconformes.

“No tuvimos muchas claras pero siempre jugamos en campo rival, presionamos arriba, ellos no tuvieron opción. Creo que jugamos mejor que el rival, el empate es consecuencia de no haber generado opciones claras. Se jugó muy bien, se tuvo la pelota, se jugó en campo rival. Nos faltó profundidad, que Costa convierta en la primera, el mano a mano. Sumamos un punto, este resultado va a servir si el próximo sumamos de a tres”, analizó Gustavo Quinteros en TNT Sports.

“Fuimos superiores, tuvimos un montón la pelota en el campo de ellos, se defendieron con mucha gente. Nos faltó más tranquilidad, precisión, encontrar a los delanteros para convertir. Cuando juegan más de igual a igual, tienes más espacios para entrar, esta vez se defendieron bien”, añadió.

Quinteros volvió a su ex casa, San Carlos de Apoquindo (Foto: Agencia Uno).

A quien no le gustó la igualdad fue a Leonardo Gil, una de las figuras de Colo Colo en el clásico: “Estoy un poco disconforme con el empate, en el primer tiempo llegamos un par de veces más que ellos, fuimos los que tuvimos más aproximaciones. Un poco de sabor amargo por el empate, veníamos a ganar el partido”.

“Tenemos la Copa Chile y el Torneo. En los dos estamos apuntando a dar el máximo. No pudimos sacar un buen resultado pero no se perdió. Venimos sin perder y eso es bueno para el equipo, da confianza. Colo Colo es un equipo grande, tiene mucha historia. Tenemos que estar a la altura para dejarlo donde se merece”, cerró el volante.