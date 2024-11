La dramática confesión de Christian Garin

Hace tres años, Christian Garin conseguía llegar al puesto 17 del mundo, el mejor de su carrera. Parecía decidido a dar el salto al top ten. Sin embargo, a partir de julio de 2021, inició una caída libre que hoy lo tiene en el puesto 146 del ranking y sin un rumbo claro.

Esta temporada ha sido un fiel reflejo de aquello. Tuvo un duro comienzo de año en la gira sudamericana de arcilla, para después alcanzar sus mejores resultados con las semifinales de los ATP 250 de Estoril y Múnich. En este último torneo venció de gran manera a Alexander Zverev y todo hacía presagiar que retomaría el nivel que lo llevó a la élite. No obstante, una seguidilla de malos resultados y diversas situaciones forzaron la salida de Gonzalo Lama como entrenador.

Tras las Finales de Copa Davis, junto con ratificar que ya no seguía con su coach, Gago anunció que Nicolás Massú lo ayudaría a rearmarse. Luego, estuvo en Europa acompañado un par de semanas por Walter Grinovero, excoach de Tomás Etcheverry y Nicolás Jarry, para luego borrarse de varios torneos.

Fue el propio Garin el que salió durante esta jornada a explicar su duro presente. Y lo hizo a través de una sentida publicación en Instagram, donde reveló cómo han sido estos últimos dos años.

Las palabras de Gago

“¡Hola a todos! Hace tiempo que no subo nada ni hablo de mi situación actual. Decidí hacerlo porque sé que hay personas que se preocupan por mí y me apoyan en las buenas y en las malas”, comenzó señalando en su posteo.

“Estos últimos dos años he estado jugando con muchos dolores en el cuerpo, además de otras lesiones que me han mantenido fuera de la competición por varios meses. Todo esto me ha afectado mucho emocionalmente; no poder hacer lo que más me gusta ni al 50% de mis capacidades ha sido muy difícil y me ha quitado toda la energía mental y la confianza, especialmente durante este último año”, reveló.

Finalmente, comentó que está trabajando para salir adelante. “Estoy haciendo todo lo posible y buscando soluciones para salir fortalecido de esta experiencia y volver a ser el jugador competitivo que siempre he sido. Les agradezco el cariño y apoyo incondicional”, afirmó.